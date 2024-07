Otwarcie rekordowego hotelu w Polsce. Każdy może na tym zarobić 30 tys. zł!

Polska firma upada po prawie 80 latach. Syndyk objął majątek, wszyscy do zwolnienia

Gwarantowany zysk z inwestycji to 8 procent rocznie

Jak czytamy na stronie hotelu można kupić i zarabiać na apartamencie kupionym w hotelu. Przykładowa cena apartamentu to 406 tys. netto, a według Mercure, zysk z inwestycji to 8 proc. rocznie. Firma oferuje 14 dni pobytu właścicielskiego w tym 7 dni w wysokim sezonie oraz pomoc księgową w rozliczeniu VAT, 20 lat dzierżawy. Co więcej Mercury daje również waloryzację zysku o wskaźnik inflacji.

"Roczny dochód jaki otrzymuje właściciel jest niezależny od obłożenia danego lokalu i stanowi iloczyn: 8 proc. oraz ceny netto lokalu (bez wyposażenia) z miejscem parkingowym. W trakcie trwania umowy dzierżawy właściciel ponosi koszty: ubezpieczenia lokalu, podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste"- czytamy na stronie hotelu Mercure.

Mercure przykładowo wylicza na stronie, że za 24 mkw. apartament, za który zapłacimy 428 tys. zł, zyskamy rocznie 29 696,00 zł. Firma na stronie zamieszcza specjalny kalkulator przychodu, w którym wybieramy interesujący nas apartament o odpowiednim metrażu. Im wyższy metraż tym wyższa cena, ale i wyższy zysk.

Mercure Szczyrk Resort to jeden z najwyżej położonych obiektów w kraju (660 m n.p.m.) Obiekt będzie składał się z 9 kondygnacji i mierzył 330 m długości. Na terenie hotelu powstanie pięć punktów gastronomicznych i aż 2500 mkw powierzchni eventowej, w tym 14 w sal konferencyjnych, a także grill bar na 400 osób i lądowisko dla helikopterów. Do dyspozycji gości będzie aquapark, strefa SPA & Wellness – w tym sauny, gabinety fizjoterapii i beauty, siłownia, strefa dla dzieci oraz teren rekreacyjny. W przyszłości planowany jest mini stok z torem przeszkód i wyciągiem taśmowym.

