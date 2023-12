Piotr Piłat nowym Wiceprezesem Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Jego działania obejmowały implementację ważnych dyrektyw i rozporządzeń, takich jak CRD, BRRD, MIFID, AIFMD, Solvency II, PSD,DGSD. Podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, Piotr Piłat kierował pracami prezydencji w obszarze rynku finansowego. Przed dołączeniem do Krakowskiego Banku Spółdzielczego, nowy Wiceprezes związany był z SGB-Bankiem, gdzie reprezentował go w postępowaniach przed regulatorem, a także był ekspertem Banku Światowego w obszarze mechanizmów finansowania Just Transition Fund. Piotr Piłat pełnił również funkcję w organach nadzorujących takich instytucji jak EVO Dom Maklerski i PFR Ventures. W swojej karierze zajmował się także restrukturyzacją w sektorze bankowym i doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania oraz zrównoważonego rozwoju - czytamy w komunikacie prasowym banku.

W Krakowskim Banku Spółdzielczym Piotr Piłat początkowo pełnił funkcję doradcy Zarządu, gdzie odpowiadał za obszar umów z systemami gwarancji kredytowych oraz wykorzystanie środków europejskich na finansowanie lokalne. Jego doświadczenie i umiejętności stanowią kluczowe wsparcie dla banków w zakresie technologii i operacji. - Jego bogate doświadczenie i głęboka wiedza na temat sektora finansowego będą nieocenionym atutem dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dalszym rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz operacji bankowych. Cieszymy się na owocną współpracę i przyszłe sukcesy pod jego kierownictwem - czytamy dalej.

