Ponad połowa Polaków – 56 proc. – czuje dumę ze swojego kraju. Natomiast 20 proc. badanych na myśl o Polsce odczuwa wstyd. Dla porównania, w badaniu CBOS z 2010 r. poczucie dumy z Polski deklarowało 60 proc. respondentów, a wstydu – 14 proc. Obecnie wśród najczęściej wymienianych powodów do narodowej dumy prym wiodą papież Jan Paweł II (11 proc. wskazań) i Maria Skłodowska-Curie (10 proc.) oraz ogólniki, takie jak historia kraju (10 proc.), osiągnięcia sportowe (8 proc.) czy naukowe (7 proc.). Tylko 4 proc. badanych wskazuje wynalazki, a 3 proc. osiągnięcia technologiczne.

Jednocześnie aż co 4. badana osoba nie jest w stanie wskazać żadnego aspektu, którym Polska mogłaby się poszczycić. Aż 41 proc. respondentów uważa, że pod względem ogólnego rozwoju pozostajemy w tyle za innymi krajami Europy, chociaż dane gospodarcze temu przeczą. Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, nasza gospodarka zwiększyła się dwukrotnie. W 20 lat osiągnęliśmy podobny poziom życia, jak niektóre państwa Europy Zachodniej: Portugalia, Hiszpania, Grecja, południowe Włochy. Stoją za tym konkretne rozwiązania firm, polska kreatywność i ludzie – otwarci, twórczy, odważni w swoich myślach i działaniach.

- Dumę ze swojego kraju czują głównie przedstawiciele i przedstawicielki najstarszego pokolenia, tzw. baby boomers. Zetki, od których w największym stopniu będzie zależeć kształtowanie wizerunku Polski w najbliższych latach, najczęściej ze wszystkich pokoleń odczuwają wstyd – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii We Did It In Poland, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – W ramach kampanii chcemy przedstawić wielowymiarowość patriotyzmu, który skupia się nie tylko na krajobrazie i historii, ale także na innowacyjności i osiągnięciach rodaków oraz życiu codziennym. W spocie pokazujemy m.in. takie krajowe innowacje jak BLIK, Booksy, stacje ładowania aut elektrycznych ORLEN x WILLBERT czy możliwość płatności spojrzeniem.

Rusza kampania We Did It In Poland, której celem jest m.in. wzmocnienie wizerunku Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, który wnosi istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej, oraz skierowanie uwagi na potencjał polskiej przedsiębiorczości. Zwiększenie świadomości narodowych osiągnięć w obszarze technologii i biznesu pozwoli nie tylko przeciwdziałać szkodliwym stereotypom, ale też zwiększyć zainteresowanie europejskich partnerów i inwestorów współpracą z polskimi firmami.

- Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy świetnych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców, którzy konkurują na światowym poziomie. Kampania „We Did It In Poland” pokazuje nowoczesną stronę naszego kraju i zachęca do tego, by głośno mówić o polskich sukcesach i odczuwać dumę z miejsca, w którym dziś jest Polska – mówi Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Projekt ma na celu wzbudzanie dumy narodowej poprzez edukację na temat polskich osiągnięć. Obejmie szerokie działania w Polsce oraz w Unii Europejskiej, takie jak:

emisja spotu promującego polskie współczesne osiągnięcia i wynalazki w językach polskim i angielskim,

interaktywna wystawa na temat polskich innowacji,

działania PR,

dedykowana strona www,

przekazanie zestawów materiałów wspierających promowanie rodzimej gospodarki do polskich ambasad na świecie,

komunikację w mediach i social mediach,

współpracę z liderami opinii, przedsiębiorcami, twórcami czy naukowcami.

Kampania ma też inicjować rozmowę o polskich sukcesach, aktywizować Polaków i zachęcać do dzielenia się w mediach społecznościowych swoimi historiami, zdjęciami czy filmami związanymi z tym, co osiągnęli, co ich w Polsce inspiruje, co lub kogo w naszym kraju podziwiają. Informacje o polskich innowacjach, którymi warto się pochwalić, będzie można też zgłaszać przez formularz na stronie internetowej.

- Prezydencja to wyjątkowy moment, kiedy oczy Europy zwrócone są na dany kraj członkowski. Czas polskiej prezydencji w Radzie UE chcemy wykorzystać też do promocji polskich innowacji w biznesie. Jesteśmy wyjątkowo pomysłowi i przedsiębiorczy, a niewystarczająco wielu Polaków, jak pokazują to badania, o tym wie. Uważam, że warto taka historie o Polsce opowiedzieć całej Europie – mówi wiceministra ds. Unii Europejskiej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.Dialog i otwartość na współpracę są fundamentem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Rada NGO i Przedsiębiorców ds. Prezydencji wydała rekomendację, aby jednym z elementów w strategii komunikacyjnej była promocja polskich innowacji. Trwająca polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to doskonały moment, by zaprezentować światu, a także samym Polakom, polskie innowacje i potencjał. W tym duchu Fundacja Włączeni Plus, we współpracy z Business Science Poland, z dumą rozpoczęła kampanię We Did It In Poland, która stanie się impulsem do szerokiej komunikacji polskich osiągnięć.