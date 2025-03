W jakich miastach Polski żyje się dostatnio? Ranking

Zarobki w miastach wojewódzkich według danych GUS za 2024 rok

Dla osób, które zawracają uwagę przede wszystkim na zarobki, najlepszym miastem wojewódzkim jest Kraków. Dwa kolejne miejsca podium dla Gdańska i Warszawy. Najsłabiej w zestawieniu wypadają Zielona Góra, Kielce, Białystok i Gorzów Wielkopolski.

Kraków – 10 678,9 zł brutto

Gdańsk – 10 640,1 zł brutto

Warszawa – 10 456,1 zł brutto

Katowice – 9 522,5 zł brutto

Wrocław – 9 433,0 zł brutto

Poznań – 9 411,7 zł brutto

Szczecin – 9 247,1 zł brutto

Rzeszów – 9 092,8 zł brutto

Toruń – 8 295,5 zł brutto

Lublin – 8 200,7 zł brutto

Olsztyn – 8 193,7 zł brutto

Łódź – 8 173,7 zł brutto

Opole – 8 166,7 zł brutto

Bydgoszcz – 8 064,6 zł brutto

Zielona Góra – 7 937,9 zł brutto

Kielce – 7 365,3 zł brutto

Białystok – 7 139,2 zł brutto

Gorzów Wielkopolski – 7 086,1 zł brutto

Najlepsze polskie miasta do życia ogólnie

Według rankingu Business Insider, najlepszym miastem do życia w 2024 r. był Poznań. Nieco zaskakujące może się wydawać drugi stopień podium, który należy do Rzeszowa. We wspomnianym wcześniej rankingu zarobków stolica Podkarpacia zajęła miejsce mniej więcej w połowie stawki. Powodów do radości nie może mieć Gorzów Wielkopolski. Miasto zajęło ostatnią lokatę w obu rankingach, tzn. zarobki oraz jakość życia ogólnie. Kolejnym miastem, które zwraca uwagę jest Gdańsk. W obu rankingach stolica Pomorza zajmuje miejsce na podium.

Jak wygląda całość rankingu w kwestii jakości życia?

Poznań - 39 punktów

Rzeszów - 40 punktów

Gdańsk - 43 punkty

Katowice - 44 punkty

Łódź - 45 punktów

Szczecin - 45 punktów

Bydgoszcz - 46 punktów

Olsztyn - 48 punktów

Wrocław - 52 punkty

Warszawa - 52 punkty

Lublin - 53 punkty

Kraków - 55 punktów

Opole - 61 punktów

Kielce - 62 punkty

Białystok - 63 punkty

Gorzów Wielkopolski - 65 punktów

