Polacy przywiązują dużą wagę do wydajności sprzętu w pracy

Podczas korzystania ze służbowego komputera Polki i Polacy największą wagę przykładają do jego wydajności – taką odpowiedź wskazało 66 proc. badanych według najnowszego raportu No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji. Dla 63 proc. najważniejszy jest dobry ekran, 48 proc. zwraca uwagę przede wszystkim na jakość urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury) oraz na ogólną sprawność urządzenia, a 47 proc. na dużą pojemność pamięci. Tylko dla 23 proc. liczy się niska waga urządzenia, a dla 17 proc. – wytrzymała obudowa.

Z przenośnego sprzętu korzystają głównie młodsi pracownicy – 63 proc. Zetek oraz 60 proc. millenialsów. Jest to raczej nowy sprzęt – 9 proc. badanych ma do dyspozycji komputer młodszy niż rok, a kolejne 40 proc. korzysta ze sprzętu w wieku od roku do trzech lat. Niemal 60 proc. badanych uważa, że aktualny komputer im wystarcza. Blisko ¼ chciałaby już go zmienić, ale satysfakcjonowałaby ich zmiana na używany. Tylko 19 proc. oczekuje wymiany na zupełnie nowe urządzenie.

Prawie ⅕ pracodawców i pracodawczyń udostępnia zatrudnionym dwa monitory do pracy, zdecydowana większość dostosowuje się w tym względzie do zgłaszanych przez pracowników i pracownice potrzeb. Co najmniej trzy monitory do pracy pojawiają się w zaledwie 0,7 proc. ogłoszeń o pracy.

W ogłoszeniach o pracy zawierających informację o dostępnym w firmie systemie operacyjnym najczęściej wymieniany jest Windows (57,4 proc.). Drugie miejsce zajmuje Linux (34 proc.), a trzecie MacOS (32,6 proc.). Często oferowana jest możliwość wyboru z kilku systemów.

Jako programista z wykształcenia rozumiem, jak kluczowa jest jakość sprzętu, na którym pracujemy wiele godzin dziennie. Zresztą podobnego zdania są respondenci i respondentki naszego badania: 66 proc. wskazało wydajność jako najważniejszy element służbowego urządzenia. Dlatego w „Peceterii”, najnowszej akcji No Fluff Jobs, można wygrać ulepszony sprzęt komputerowy, który sprawdzi się tak w pracy, jak i w czasie wolnym. Oprócz dwóch nagród głównych przewidzieliśmy także 38 dodatkowych. Na finał loterii zapraszamy 20 czerwca na mediach społecznościowych No Fluff Jobs – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Do wygrania sprzęt komputerowy o wartości 20 tys. zł

Dla miłośników dobrego sprzętu komputerowego No Fluff Jobs przygotował akcję Peceteria, w której dwie główne nagrody to zestawy komputerowe złożone przez rywalizujących ze sobą ekspertów sprzętowych i YouTuberów: TechLiptona oraz ZMASLO. Każdy z nich otrzymał od No Fluff Jobs najnowocześniejszy procesor Intel oraz budżet w wysokości 20 tys. zł netto, który ma wykorzystać do ulepszenia swojej jednostki. Zwycięzcę wyłoni YouTuber Michał Pisarski, twórca kanału Michał Pisarski Tech, ekspert w recenzowaniu i testowaniu sprzętu. Postęp prac nad składaniem zestawów można śledzić w mediach społecznościowych No Fluff Jobs oraz wszystkich trzech YouTuberów.

Oprócz dwóch nagród głównych w Peceterii przygotowano również 38 nagród dodatkowych, m.in. fotele gamingowe, gimbale, drony czy konsole retro. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy kupić przygotowanego przez No Fluff Jobs e-booka Podstawy wybierania komponentów do PC i „podkręcania” sprzętu, do którego kupujący otrzymają losy, których liczba zależy od wybranego pakietu. Wielki finał, podczas którego zostaną wyłonieni zwycięzcy loterii, odbędzie się 20 czerwca na kanale YouTube No Fluff Jobs.

Część zysków ze sprzedaży e-booka zostanie przekazana na wsparcie Hakersów – organizację, która zapewnia pomoc dzieciom wykluczonym cyfrowo. Partnerem technologicznym Peceterii jest Intel. Loteria jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

