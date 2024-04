Polska firma Tenesys transformuje międzynarodowy koncern mediowy

Praca źródłem stresu. Co tydzień doczuwa go większość pracowników

Zespół Cybersecurity Ventures przewiduje, że cyberprzestępczość będzie kosztować świat 9,5 biliona dolarów w 2024 roku. Gdyby mierzyć ją jako kraj, cyberprzestępczość byłaby trzecią co do wielkości gospodarką świata, po USA i Chinach[1]. Tymczasem, średni czas wykrycia naruszenia danych firmy niewyspecjalizowanej w IT to aż 132 dni[2].

Transformacja i opieka nad infrastrukturą IT staje się nie tylko narzędziem do utrzymania stabilności systemów, ale także strategicznym elementem wspierającym rozwój i innowacje w biznesie klienta. Szczególnie w przypadku dużych, rozproszonych firm medialnych, które nie mogą sobie pozwolić na przerwy w pracy.

Tenesys, firma stworzona w Poznaniu przez wieloletnich pasjonatów IT: Sebastiana Zaprzalskiego i Macieja Marczyńskiego podjęła się takiego zdania. Przeprowadziła transformację cyfrową polskiego oddziału firmy Bonnier, jednego z największych szwedzkich przedsiębiorstw medialnych, posiadającego 175 jednostek działających w 16 krajach na całym świecie. Grupa jest obecna w różnych sektorach mediów, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie i wydawniczym. W Polsce Bonnier jest znany jako wydawca dzienników „Puls Biznesu” oraz „Puls Medycyny”.

Zespół Inżynierów DevOps Tenesys dostarczył Bonnier wiedzę, doświadczenie i wsparcie niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych grupy. By z nich skorzystać należało dokonać skutecznej migracji i modernizacji na podstawie rozwiązań, które dostarcza dostawca usług chmurowych. Tenesys wybrała OVHcloud jako partnera oferującego elastyczność i efektywność w zarządzaniu zmianą w środowiskach technologicznych.

– Projekt Bonnier uświadomił nam, jak kluczowe jest zapewnienie ciągłości i stałego monitorowania systemów. Kilka audytów, które przeprowadziliśmy w ramach miesięcznych raportów, pomagało i nadal pomaga eliminować najbardziej awaryjne hotpointy i przekazywać do zespołu klienta. Przenosząc systemy zrozumieliśmy, że infrastruktura jest bardziej elastyczna i skalowalna, a dodatkowo OVHcloud oferuje również rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które pomagają nam chronić dane czy infrastruktury przed zagrożeniami – mówi Bartosz Pyrczak, Head of Growth w Tenesys.

Proces migracji został podzielony na kilkumiesięczne etapy. Tenesys zbudowało infrastrukturę w OVHcloud, wybierając odpowiedni klaster, na którym wdrożyło usługi. Zainstalowano nowoczesne wirtualizatory i wdrożono klastry baz danych w celu przetestowania ich wydajności. Skupiono się na wprowadzaniu zmian w infrastrukturze i obszarach związanych z bezpieczeństwem. Głównym celem było zwiększenie elastyczności środowiskowej poprzez ułatwienie rozbudowy i zapewnienie niezawodności. Przestarzały klaster Xen został przeniesiony na platformę Proxmox.

W ramach migracji zasobów do OVHcloud, niektóre węzły Proxmox zostały wdrożone między dwoma centrami danych OVHcloud – w Warszawie i Limburgu w Niemczech. W rezultacie wprowadzono prywatną chmurę opartą na dedykowanych serwerach Bonnier. Platforma jest stale monitorowana i utrzymywana z gwarancją SLA (Service Level Agreement, umowa określająca stałe parametry dostarczanych usług). Oprócz migracji do OVHcloud zmodyfikowano infrastrukturę, zoptymalizowano liczbę Load Balancerów (urządzenia zapewniające równomierne wykorzystanie dostępnych serwerów) i uproszczono ścieżki komunikacji. Firmie udało się stworzyć najbardziej efektywną i zwięzłą infrastrukturę, zapewniającą Bonnier optymalne warunki pracy.

– W OVHcloud od zawsze stawiamy na cyfrową suwerenność danych naszych partnerów, co było priorytetem również w projekcie migracji i modernizacji infrastruktury Grupy Bonnier. Geograficzna dywersyfikacja przechowywania danych w Europie spełnia oczekiwania klienta, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając stałą ciągłość systemów przy zmniejszeniu kosztów – podsumowuje Robert Paszkiewicz, szef regionu CEE w OVHcloud.

Opracowany model współpracy pozwala wykonywać wszystkie zadania i skutecznie reagować na krytyczne incydenty. Przeniesienie danych z data center pomogło znacznie zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć rozwój architektury i prace po stronie developmentu.

