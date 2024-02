Serwery OVHcloud wspierają ScalaCube umożliwiając nieograniczone możliwości dla graczy

Gerd Leonhard prelegentem na Kongresie Futurist Of The Year 2024

Serwery OVHcloud dla ScalaCube: ponad 27 gier na całym świecie

Serwery OVHcloud dla ScalaCube obsługują miliony użytkowników na całym świecie, w tym graczy Minecrafta oraz Counter-Strike, łącznie ponad 27 gier. Globalna infrastruktura centrów danych oraz serwery OVHcloud bare metal z najnowszym sprzętem zapewniają skuteczną ochronę przed atakami DDoS. Serwery OVHcloud są gotowe do użycia dla klientów w ciągu 2 minut od zakupu.

ScalaCube oferuje kompleksowe wsparcie różnych wersji serwerów Minecraft, obejmując ponad 1990 unikalnych modpacków Minecraft, 1800 wersji Forge, 574 wersji Minecraft i wiele więcej. Firma stanęła przed wyzwaniem pozyskania kolejnych adresów IP dla klientów, którzy oczekiwali możliwości instalacji różnych serwerów gier z nieograniczoną liczbą graczy na jednym wynajętym serwerze.

Współpraca OVHcloud i ScalaCube. Na czym polega?

OVHcloud i ScalaCube podjęły współpracę, w ramach której firma wykorzystuje serwery dedykowane OVHcloud i może instalować na nich własne oprogramowanie, co zrewolucjonizowało proces tworzenia serwera gry. Klienci ScalaCube nie muszą posiadać wysokich umiejętności technicznych, aby skonfigurować swój serwer Linux. Nie jest potrzebna również znajomość poleceń konsoli – tworzenie własnego serwera dla dowolnej gry odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wymaga zaledwie kilku kliknięć.

– Współpraca z nami umożliwiła ScalaCube dowolne skalowanie działalności. Firma poprzez Interfejs Oprogramowania Aplikacji mogła zautomatyzować proces zakupu, konfiguracji i monitorowania serwerów, jak również transferu adresów IP między nimi. Umożliwiło to elastyczne dostosowanie infrastruktury do szybkiego tempa rozwoju, jednocześnie spełniając oczekiwania klientów co do różnorodności oferowanych serwerów gier – mówi Robert Paszkiewicz, szef regionu CEE w OVHcloud.

– OVHcloud oferuje transparentne i konkurencyjne ceny, najlepszą na rynku ochronę przed atakami DDoS oraz interfejsy API. Serwery są gotowe do użycia w ciągu 2 minut od zakupu. Proste API pozwoliło nam m.in. instalować różne systemy operacyjne, monitorować i restartować serwery. Możliwość przenoszenia adresów IP pozwala nam oszczędzać pieniądze i kupować tylko te adresy, których faktycznie potrzebujemy – podsumowuje Kostiantyn Rohatkin, CEO Scalable Hosting Solutions OU.

Usługi hostingowe dla serwerów gier wieloosobowych: Minecraft, Counter-Strike, Rust

Scalable Hosting Solutions, czyli „ScalaCube”, świadczy usługi hostingowe dla serwerów gier wieloosobowych, takich jak Minecraft, Counter-Strike czy Rust. Firma umożliwia graczom z całego świata tworzenie własnych serwerów gier, za pomocą których mogą dzielić wspólną rozrywkę z innymi. Innowacyjne rozwiązania łączą wynajem serwerów VPS i serwerów dedykowanych, obsługując 16 języków i stale się rozwijając.

Skala działalności ScalaCube jest szczególnie widoczna na przykładzie gry Minecraft, która dzięki unikatowej rozgrywce opartej o proceduralne generowanie świata i sandboxowym charakterze zabawy zdobyła ogromną popularność i może poszczycić się setkami milionów fanów na całym świecie, którym nieprzerwaną rozrywkę zapewniają serwery bare metal OVHcloud.

Minecraft na potrzeby gry ze znajomymi

Jak podsumowuje Kostiantyn Rohatkin: Gaming jest jednym z najszybciej rozwijających się dziedzin w sektorze rozrywki. Zgodnie z szacunkami organizacji Video Games Europe, połowa Europejczyków gra w gry rozwijając kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. W naszym przypadku wszystko zaczęło się od stworzenia serwera Minecraft na potrzeby gry ze znajomymi. Po tym sukcesie postanowiliśmy, że możemy pomóc innym graczom rozwijać pasje poprzez łatwe uruchamianie serwerów do popularnych gier.

