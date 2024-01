"Zaakceptujcie, że nie będziecie mieć gier na własność". Idzie rewolucja w grach wideo?

Ubisoft chce aby gracze odzwyczaili się od posiadania gier na własność. Zamiast tego - abonament

Jedna z większych korporacji na rynku gier Ubisoft poinformował o zmianach w swojej usłudze abonamentowej. Oferta firmy będzie zawierać subskrypcję Ubisoft+ Premium i Ubisoft+ Classics.

Philippe Tremblay-Gauthier dyrektor działu abonamentowego w Ubisoft mówił w wywiadzie dla serwisu GamesIndustry.biz, że "wkrótce nie będziemy posiadać naszych gier". Stwierdził, że gracze są przyzwyczajeni do posiadania gier na własność, ale musi nastąpić "zmiana konsumencka", po której gry byłyby traktowane jako usługi subskrypcyjne, jak w przypadku Spotify czy Netflixa.

Tremblay-Gauthier stwierdził, że gracze są przyzwyczajeni do posiadania gier na własność, jak nie w formie cyfrowej, to w pudełkowych. Dodał, że "transformacja w grach następuje trochę wolniej", ale chodzi o to, żeby gracze czuli się "komfortowo z nieposiadaniem swojej gry".

Taki model jest bardziej opłacalny dla producentów gier, gdyż sprzedając swój produkt w formie "fizycznej" bądź klucza zarabiają tylko raz, przy sprzedaży produktu. Z kolei traktując grę jako usługę/subskrypcję zarabiają na niej przez cały czas trwania abonamentu.

Gracze mogą nie chcieć modelu subskrypcyjnego. Takowy generuje wiele problemów

Pytanie jednak czy na dłuższą metę taki model się sprawdzi. Nie bez powodu fizyczne wydania starszych gier osiągają dziś wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim. Financial Times pod koniec 2023 roku informował, że niektóre firmy notują nawet 5 miliardów dolarów straty na swoich usługach streamingowanych.

Podstawowym problemem usług abonamentowych jest rozbicie produktów pomiędzy różne sieci dystrybucyjne. Kupując grę fizycznie, nabywamy wybrany produkt z katalogu dowolnej firmy. Opłacając subskrypcję, mamy do wyboru tylko do produktów danego producenta. Z racji, że konsumenci nie mają "portfeli bez dna" wykupują subskrypcję tylko na 1-3 platformach.

Polecany artykuł: Zabytkowy budynek kina trafi do internetowej gry Fortnite

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.