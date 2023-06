Zabytkowy budynek kina trafi do internetowej gry Fortnite

Pani Irenka z kasy i kinooperator Grzechu będą witać graczy, którzy pojawią się w wirtualnym kinie Kijów umieszczonym na platformie Fortnite. Podczas otwarcia 52 Forum Wokół Kina firma Veles Productions przedstawiła koncepcję kina przyszłości, które będzie można odwiedzać w wirtualnej rzeczywistości. Kino Kijów, zabytkowy obiekt z epoki modernizmu projektu Witolda Cęckiewicza stanie się scenografią dla internetowych graczy. - Robimy krok w stronę kina przyszłości – mówi Miłosz Horodyski z Apollo Film – nie oznacza to, że wchodząc do rzeczywistości wirtualnej widzimy zbliżający się kres kin w tradycyjnej formie. Czeka nas kolejna rewolucja cyfrowa, która wpłynie na kulturę. Pandemia już nas zmieniła. Rozwój sztucznej inteligencji także zmieni nasz świat. Chcemy w tym świecie przyszłości uczestniczyć w pełni.

Veles Productions zaprojektował budynek Kina Kijów w metaverse nie tylko jako arenę dla gier ale także miejsce wirtualnych interakcji między tymi, którzy odwiedzą budynek w Fortnite. - Dziś jesteśmy obserwatorami spektaklu jaki rozgrywa się na srebrnym ekranie, w przyszłości możemy być jego uczestnikami w metaverse – tłumaczy Artur Paprocki z Veles Productions – Już dziś przedpremiera lokacji i wątków, które są elementem scenariusza filmowego staje się częścią scenografii i narracji w grach. Filmy, seriale i gry coraz częściej tworzą wspólne uniwersum i wzajemnie się przenikają. Dlatego widzowie są dziś graczami i na odwrót. To w jaki sposób uczestniczymy w tych opowieściach wpływa też na ich konstrukcję. Dlatego filmy przyszłości na pewno będą interaktywne. Zanurzymy się w opowieści ale będziemy mieli też wpływ na losy bohaterów. Fortnite jeszcze nie jest pełnym metaversum, ale będąc w tym świecie możemy mieć pewność, że za niezbyt długi okres czasu platforma ta nabierze cech metaświata.

Kino Kijów to perła krakowskiego modernizmu, stylu architektonicznego, który przełamywał schematy w projektowaniu. Modernizm to czas kiedy narodziła się koncepcja dzieła otwartego mocno obecnego w kulturze współczesnej. W podejściu do sztuki rolę oznacza to, że niedookreślenia dają dotychczas biernemu odbiorcy możliwość ingerowania w ostateczną postać dzieła. Podobnie jak mamy do czynienia z grami. - Nie bez powodu w metaverese lokowany jest budynek modernistyczny bo to w pewnym sensie też architektoniczny świat otwarty tak jak metaświat zawierający w sobie wielość innych światów wirtualnych – zaznacza prof. Grzegorz Biliński z Instytutu Sztuk Progresywnych ASP w Krakowie – Opracowaliśmy najpierw wirtualną rekonstrukcję budynku kina z roku 1967 w takim kształcie w jakim wymyślił go architekt. To posłużyło firmie Veles do nadania mu nowego charakteru w świecie stworzonym dla graczy.

Pokaz kina w Fortnite to nie jedyny pomysł jaki twórcy światów wirtualnych zaprezentowali na Forum Wokół Kina. Interaktywna Bramka Filmowa to kolejna przełomowa technologia, która ma szansę zastąpić technikę motion capture, czyli sposób tworzenia animowanych postaci na potrzeby efektów specjalnych. Urządzenie składające się z kilku kamer wspomaganych algorytmami sztucznej inteligencji pozwala na sterowanie animowanym awatarem bez specjalnych strojów z markerami nakładanych na ciało. To pierwsze takie rozwiązanie, które zostało zaprezentowane w tej części Europy. Firma planuje wykorzystanie Interaktywnej Bramki Filmowej m.in. do promocji filmów czy preprodukcji video.

