Dzieci ze szkół będą rywalizować... w grach komputerowych. Rusza I sezon Predator Games

Rusza I sezon Predator Games, największych w Europie Międzyszkolnych Rozgrywek Esportowych

6 marca 2023 ruszyły zapisy do I edycji PRedator Games, co potwierdziła Justyna Orłowska Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej – oraz Łukasz Łopuszyński – Country Manager w Acer Poland. 1024 polskich szkół wystawi 16-osobowe reprezentacje, które przystąpią do wzajemnej, esportowej rywalizacji. Zapisy trwają do 27 marca 2023 roku, a liczba miejsc jest ograniczona.

Sponsorem generalnym rozgrywek jest PKO Bank Polski, a pomysłodawcą i organizatorem Acer Polska, producent m.in. sprzętu gamingowego marki Predator.

Jak podkreślają organizatorzy, istotny jest silny aspekt edukacyjny esportu. Choć przez lata gry wideo nie były postrzegane jako rozwijająca rozgrywka (mimo badań, które temu dowodziły), to powstanie inicjatywy takiej jak Predator Games, w partnerstwie z m.in. Ministerstwem Edukacji i Nauki, świadczy o sporej zmianie w tym zakresie.

- -To ciekawa perspektywa. Obecnie dwie gry są oficjalnie lekturami w języku polskim, nieobowiązkowymi, ale jednak - This War of Mine oraz Gra Szyfrów. Tu się rzeczywiście coś zmieniło i od tego nie ma odwrotu. Nie ma dużej różnicy między grą, a aplikacją pod kątem edukacji, a gry są naturalną częścią środowiska, w którym rozwijają się dzieci, więc możemy wykorzystywać gry do edukacji, z głową. Są gry, które mają element rywalizacji, gry zespołowej, wymagają spostrzegawczości i budują kompetencje - komentuje dla Superbiznesu Łukasz Łopuszyński - Country Manager w Acer Poland.

Predator Games, to największe w Europie Międzyszkolne Rozgrywki Esportowe, co świadczy niejako o tym, że Polska stara się być przodownikiem w zakresie włączania gier wideo do programu edukacji.

- Myślę że Europie na pewno nie odstajemy. Widać, że podejście do gier i e-sportu to się zmienia - francuskie ministerstwa sportu, kultury i edukacji opracowują wspólną strategię esportową. Zmienia się na świecie postrzeganie esportu, my też myślimy o wyjściu z Predator Games poza Polskę. Predator Games to inicjatywa oddolna, po sezonie pilotażowym w którym byli naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy, chcemy dać szansę każdemu, żeby mógł się spróbować i przeżyć esportową przygodę. Ktoś może odkryje swój talent, ale każdy uczestnik będzie mógł się w jakiś sposób rozwinąć samemu, oraz drużynowo. Myślę, że to największa wartość Predator Games, dzieci muszą spróbować razem coś osiągnąć - wyjaśnia Łopuszyński.

Zasady i nagrody Predator Games. O co będą walczyli uczniowie polskich szkół?

Uczniowie będą rywalizować w grach Fortnite (3 graczy + 1 rezerwowy), League of Legends (5 graczy + 1 rezerwowy), Rocket League (3 graczy + 1 rezerwowy) i Chess.com (1 gracz + 1 rezerwowy). Minimalny wiek gracza to 13 lat.

- Mamy już ponad 6000 uczniów zapisanych i ponad 1500 nauczycieli. Ciągle są miejsca i zachęcamy do zapisów, pierwszeństwo mają szkoły, które zapiszą całą drużynę, czyli 16 uczniów - informuje Łopuszyński.

Rozgrywki rozpoczynają się niebawem, bo w piątek 31 marca 2023 roku. W formule online zostaną przeprowadzone eliminacje, a następnie 27 maja 2023 roku odbędzie się stacjonarny finał w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.

3 reprezentacje, które zdobędą najwyższe miejsca, oraz najlepsi gracze mogą liczyć na nagrody ufundowane przez partnerów rozgrywek, ich łączna wartość wynosi 3,2 mln zł.

