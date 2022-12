i Autor: Materiały prasowe Pinta

Pinta

Polski browar rzemieślniczy z rekordowymi wynikami

W 2022 roku rzemieślniczy Browar PINTA uwarzył 27 307 hektolitrów piwa, co oznacza najlepszy wynik w niemal 12-letnim dorobku pionierów piwnej rewolucji w Polsce. W porównaniu do 2021 roku produkcja browaru z Wieprza koło Żywca wzrosła o ponad 6%. Jeszcze większe wzrosty browar osiągnął pod względem liczby różnych, uwarzonych piw, których było 120. Aż 90 z nich to były piwa premierowe.