Ponad 1000 studentów rozmawiało o swojej przyszłości w Polsce

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie była Our Future Foundation, organizacja zrzeszająca polskich studentów najlepszych zagranicznych i krajowych uniwersytetów, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do edukacji. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było hasło „Moja przyszłość w Polsce”, a program Forum skupił się na kluczowych wyzwaniach stojących przed krajem, widzianych z perspektywy młodych.

Our Future Forum to nie tylko niebywała okazja do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim impreza, która już na stałe wpisała się w myślenie o tym jak starsze pokolenia mogą wspomagać, być mentorami, dla młodszych, po to by wspólnie budować przyszłość Polski. Chciałem serdecznie pogratulować Michałowi Mazurowi i Kamilowi Tomkowiczowi za to, że przez lata mieli pasję, by kształcić i łączyć wybitnych młodych ludzi, którzy dzisiaj posiadają tak ważne kompetencje przyszłości – powiedział dr Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, który otwierał wydarzenie.

Na konferencji, uczestnicy rozmawiali o tym czy młode pokolenia będą mogły liczyć na państwowe emerytury, jak zapewnić młodym dostęp do przystępnych cenowo mieszkań, jak tworzyć interesujące, atrakcyjne miejsca pracy i o tym co czeka młode pokolenie w przypadku otwartej wojny z Rosją. Zaproszeni goście przekonywali też obecnych na konferencji studentów zagranicznych uczelni takich jak Harvard, Oxford czy LSE do powrotu do kraju.

Na pytania studentów dotyczące bezpieczeństwa Polski, przyszłości gospodarki, technologii i rynku pracy odpowiadali m.in. Rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek, Główny Doradca Ekonomiczny PwC prof. Witold Orłowski, Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Kongsberg – Krystian Chmielewski, Wiceprezes UNIMOT – Michał Hojowski, czy prof. Katarzyna Pisarska.

- Młodzi ludzie wnoszą świeżą energię i kreatywność, które są niezbędne do realizacji przełomowych pomysłów. Właśnie dlatego wydarzenia takie jak Our Future Forum odgrywają istotną rolę – tworzą przestrzeń do dialogu, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Podzieliłem się historią BLIKA jako przykładem na to, że w Polsce można tworzyć innowacje, które zmieniają życie milionów. Takie inicjatywy pokazują, że Polska to miejsce dla ambitnych projektów, łącząc świat biznesu z nowym pokoleniem pełnym pasji, odwagi i wizji przyszłości – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

Podczas paneli dyskusyjnych poruszano tematy, które budzą szczególne zainteresowanie młodzieży m.in. dotyczące wykorzystania AI, prowadzenia własnego biznesu czy rozwoju kariery w świecie nieustannych rewolucji technologicznych. Nie zabrakło także refleksji nad sytuacją międzynarodową, w tym przyszłością relacji transatlantyckich i wojny w Ukrainie. Inspirujące przemówienie skierowane do uczestników konferencji wygłosiła ukraińska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Ołeksandra Matwijczuk.

- Razem mierzymy się z wyzwaniami współczesnego świata, wspierając polską młodzież - liderów jutra - w realizacji jej potencjału. To inspirująca droga, która łączy pokolenia i pozwala projektować lepszą przyszłość dla wszystkich, opartą na wiedzy, współpracy i dialogu - zaznaczyła Maia Mazurkiewicz, Prezeska Fundacji PZU.

Ważnym punktem programu były warsztaty dla studentów, które przygotowali partnerzy Forum, w tym PwC Polska, BP Polska, PKO Bank Polski, TVN, Fundacja PZU czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Młodzi uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę m.in. o zarządzaniu marką osobistą, przygotowywaniu się do rozmów rekrutacyjnych czy wykorzystaniu AI.

- Wsparcie młodych talentów do jeden z filarów naszego działania w PKO Banku Polskim. Jako największy polski bank staramy się budować atrakcyjną ofertę staży i pracy w oparciu o potrzeby biznesowe i cele strategiczne połączone z trendami rynkowymi. Nie da się tego zrobić bez rozmowy, spotkań, wymiany doświadczeń z młodymi ludźmi. Dlatego regularnie wspieramy inicjatywy skierowane do studentów w Polsce i za granicą, w tym konferencję Our Future Forum. W czasie wydarzenia nasze stoisko odwiedziło wiele młodych osób, które mam nadzieję wkrótce dołączą do programu #StażNaDzieńDobry i będą budować swoją karierę w naszym banku – mówiła Katarzyna Motelska, Dyrektorka Departamentu Kultury Organizacyjnej i Zaangażowania w PKO Banku Polskim.

Organizator wydarzenia - Our Future Foundation (OFF) to fundacja, która od ponad pięciu lat działa na rzecz wspierania młodego pokolenia i budowy polskiego kapitału ludzkiego. Organizacja skupia się również na rozwoju kompetencji młodych Polaków, potrzebnych do odniesienia sukcesu na współczesnym rynku pracy. OFF organizuje wydarzenia skierowane do młodzieży, mające zainspirować ich do poszerzenia horyzontów i działalności społecznej, a także łączy przedstawicieli biznesu z młodymi profesjonalistami poszukującymi wiedzy i nowych perspektyw kariery zawodowej. Dotychczas w inicjatywach fundacji uczestniczyło już ponad 20 000 młodych Polaków.

Transmisję z wydarzenia, którą online śledziło klika tysięcy widzów można obejrzeć na profilu Our Future Foundation na Facebooku

Partnerami konferencji są: bp Polska, Akademia Leona Koźmińskiego, PwC, Soonly Finance, PKO Bank Polski, BLIK, Bank Gospodarstwa Krajowego, Abbott, Kongsberg, Fundacja PZU, Grupa Unibep, Platforma Coopernicus, Uniwersytet SWPS, AVIA, Unimot, KUKE, GE Hitachi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Biedronka, Novo Nordisk, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Forum Ekonomiczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Fundacja Empiria i Wiedza.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministra Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.