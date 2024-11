PPG rozwija "Kreatywną Szkołę" dla przyszłych fachowców branży budowlanej

Zondacrypto sponsorem tytularnym Loży Honorowej AS Monaco

Program oferuje bezpłatne szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu aplikacji materiałów ochronnych i dekoracyjnych, prowadzone przez doświadczonych trenerów Akademii Technicznej PPG. "Kreatywna Szkoła PPG" stawia na kompleksowe podejście do edukacji, dlatego wprowadza dwustopniowy system szkoleniowy, który obejmuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Młodzi adepci budownictwa przygotowywani są w ramach cyklicznych szkoleń online podzielonych na trzy etapy tematyczne: "Systemy wykończenia wnętrz", "Systemy elewacyjne i posadzkowe" oraz "Powłoki ochronne". To dla nich doskonała okazja na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i produktami PPG, zdobycie cennej wiedzy od praktyków i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Dla nauczycieli opracowano dwudniowe szkolenia w formie warsztatów praktycznych, prowadzone w profesjonalnie wyposażonych centrach szkoleniowych Akademii Technicznej PPG we Wrocławiu lub Dębicy, połączone z kursami e-learningowymi na specjalnie przygotowanej platformie PPG Technical Academy. Pozwalają one nauczycielom na pogłębienie wiedzy, podniesienie kwalifikacji, zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży i wymianę doświadczeń z ekspertami PPG, jak również zdobycie praktycznych umiejętności do późniejszego wykorzystania w pracy z młodzieżą.

- PPG angażuje się w rozwój kadr malarskich i podnoszenie prestiżu zawodu poprzez edukację i szkolenia praktyczne. Wierzymy, że efektywne przygotowywanie uczniów do wejścia na rynek pracy powinno opierać się na współpracy trzech stron. Szkoła odgrywa kluczową rolę, kształcąc uczniów i dbając o ich właściwy rozwój. Jednak potrzebuje ona wsparcia producentów, takich jak PPG, którzy dostarczają wiedzę (know-how), materiały i instruktaż dotyczący stosowania produktów. Aby dopełnić proces edukacji, uczniom należy zapewnić możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy i umiejętności – powiedział Jarosław Domowicz, Technical Service Manager, PPG Deco Polska.

Dodatkowo, "Kreatywna Szkoła PPG" oferuje dostęp do szerokiej gamy materiałów edukacyjnych online, takich jak webinary, kursy e-learningowe, video instruktaże, prezentacje produktowe, dokumentacje techniczne produktów czy porady ekspertów.

„Kreatywna Szkoła PPG” to przykład modelowego wsparcia dla szkół zawodowych, które łączy wiedzę i zasoby PPG z naszymi możliwościami. W ten sposób tworzymy skuteczny model kształcenia, który przygotowuje absolwentów do pracy z najnowszymi technologiami - powiedział Tomasz Łakomski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie uczestniczący w szkoleniu dla kadry menadżerskiej. „To właśnie takie inicjatywy, oparte na współpracy i zrozumieniu potrzeb rynku pracy, są kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce” – dodał Tomasz Łakomski.

Ważna jest współpraca

Aby program "Kreatywna Szkoła PPG" mógł być realizowany w sposób efektywny, niezbędne jest także zaangażowanie ze strony placówki. Szkoła, która przystępuje do programu, zobowiązuje się do wskazania grupy uczniów (wybrany profil), która zostanie objęta trzyletnim programem szkoleniowym, wyznaczenia nauczyciela koordynującego, czuwającego nad prawidłowym przebiegiem szkoleń oraz do zapewnienia "Pracowni Patronackiej", czyli wydzielonego na terenie szkoły i specjalnie przygotowanego według standardów PPG pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

- Współpraca sektora budowlanego ze szkolnictwem zawodowym rozwija się bardzo dynamicznie i owocnie. Doskonałym przykładem jest projekt „Kreatywna szkoła PPG” we Wrocławiu, w którym uczestniczymy. Uczniowie zdobywają tam praktyczną wiedzę na temat produktów, ich zastosowania i nowoczesnych technik, co zapewnia im odpowiednie przygotowanie do wejścia na rynek pracy – powiedziała Magdalena Popielewska, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Edukacja kluczem do sukcesu branży

Branża malarska w Europie, w tym w Polsce, przechodzi transformację demograficzną. Najnowsze badania pokazują wyraźny spadek w grupie malarzy z Pokolenia X (spadek o 16 punktów procentowych, z 61% do 45%), na rzecz młodych profesjonalistów z Pokolenia Y, których udział w rynku usług malarskich w 2024 roku wzrósł o 16 punktów procentowych (osiągając 46% w porównaniu do 30% w roku poprzednim). Udział przedstawicieli Pokolenia Baby Boomers utrzymał się na stabilnym, ale dość niskim poziomie (7% w 2024 r. vs 8% w 2023 r.). Te dane wskazują na wyraźny trend odmładzania się branży malarskiej w Europie.

- Aktualnie na rynku rozpoczęła się zmiana pokoleniowa. Średnia wieku zawodowego malarza stopniowo obniża się. Najstarsi wykonawcy odchodzą z rynku, a w ich miejsce zaczynają wchodzić młodzi. Chcemy pomóc im w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji niezbędnych w dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku – powiedział Jarosław Domowicz, Technical Service Manager, PPG Deco Polska.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. W samym 2024 roku swoim zasięgiem objął ponad 650 uczniów z 42 szkół. Placówki zainteresowane dołączeniem do programu mogą się zgłaszać [email protected].