PPG wybrała Młodego Malarza Roku 2025. Rozwój edukacji zawodowej

Przyszłość branży, czyli Młody Malarz Roku 2025

Młodym Malarzem Roku 2025 został Damian Kwiatkowski, reprezentujący Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu. Zwyciężył nie tylko w kategorii malarsko-tapeciarskiej, ale został najlepszym praktykiem i najlepszym teoretykiem całego Turnieju, zdobywając najwyższą liczbę punktów w obu częściach konkursowych.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 14 lutego br. podczas targów BUDMA. Nagrody trafiły nie tylko do zwycięzcy, ale też do reprezentowanej przez niego szkoły. Młody Malarz Roku otrzymał pistolet natryskowy Ultra Airless Handheld, zaś jego szkoła 300 litrów farb marki Dekoral Professional należącej do PPG oraz profesjonalne urządzenie do malowania GX21. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez partnera PPG firmę Graco.

Ponadto Damian Kwiatkowski, jako najlepszy finalista, został wyróżniony statuetką Ministerstwa Edukacji, dodatkowym bonem ufundowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz nagrodą rzeczową od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

„Nie spodziewałem się wygranej, było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Zadania konkursowe były bardzo trudne, i też nie wiedziałem, jak będą oceniane, według mnie wszystkie prace były na podobnym poziomie” – mówi Damian Kwiatkowski, Młody Malarz Roku 2025. „Udział w konkursie bardzo mnie rozwinął, ponadto zyskałem ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim uwierzyłem w swoje możliwości i zrozumiałem, że mogę bardzo dużo” – dodaje.

„Udział uczniów w takich konkursach podkreśla znaczenie ciągłego rozwoju zawodowego, zarówno w aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym. Największą korzyścią dla uczniów jest możliwość rozwijania się i zapoznania z najnowszymi technologiami. Nauczyciele natomiast mogą ocenić ogólny poziom kształcenia zawodowego w Polsce oraz wymienić doświadczenia z przedsiębiorcami, przedstawicielami firm i dyrektorami innych szkół” – mówi Elżbieta Urbańska-Golec, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.

PPG angażuje się w kształcenie przyszłych malarzy

PPG, jako światowy lider w produkcji farb, lakierów i materiałów specjalistycznych, konsekwentnie wspiera edukację i rozwój przyszłych fachowców branży budowlanej. Taka aktywność to część strategii firmy, która oprócz dostarczania wysokiej jakości produktów, stawia sobie za cel wspieranie młodych talentów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w sektorze.

Formuła konkursu „Młody Malarz Roku” zbliżona jest do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Finaliści turnieju otrzymują cenne nagrody oraz prawo do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

„Wspieranie młodych talentów to kluczowa inwestycja w przyszłość branży budowlanej. Jesteśmy dumni z wieloletniego zaangażowania w Turniej „Złota Kielnia” i możliwości wspierania rozwoju przyszłych profesjonalnych malarzy. W PPG dążymy nie tylko do dostarczania wysokiej jakości produktów, ale również do kształcenia nowego pokolenia fachowców, którzy w pełni wykorzystają potencjał nowoczesnych technologii malarskich” – mówi Jarosław Domowicz, PPG Technical Service Manager.

Innym przykładem zaangażowania spółki w tym obszarze jest autorski program edukacyjny "Kreatywna Szkoła PPG", skierowany do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych o profilu budowlanym. Inicjatywa ta oferuje bezpłatne szkolenia teoretyczne i praktyczne, dostęp do materiałów edukacyjnych online oraz wsparcie w modernizacji pracowni szkolnych.

"Złota Kielnia" - prestiżowy turniej dla młodych budowlańców

Historia Turnieju sięga 1971 roku. Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. + Dzięki zaangażowaniu firm takich jak PPG uczniowie mają dostęp do aktualnej wiedzy i najnowocześniejszych technologii, jak również możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego. Ponadto uczniowie rozwijają umiejętności miękkie i budują sieć kontaktów. Przyszli profesjonaliści wychodzą przygotowani do wyzwań, które czekają na nich na rynku pracy – mówi Krzysztof Maliszewski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.