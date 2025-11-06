Pracodawca Godny Zaufania 2025. Prestiżowe wyróżnienie dla "Super Biznesu"

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania 2025” wyróżnił 10 firm, m.in. Energa, Link4, Danone i Grupa Żabka, za wysokie standardy polityki pracowniczej i odpowiedzialności społecznej

Nagrodzone firmy wdrażają innowacyjne inicjatywy, takie jak zintegrowana strategia ESG (Energa), elastyczny czas pracy dla rodziców (Link4) czy globalne programy edukacyjne (Danone)

Gala konkursu, której towarzyszyła debata o wzroście płac, podkreśliła znaczenie równowagi między presją płacową a inwestowaniem w ludzi w obliczu wyzwań gospodarczych

Etyka i empatia w biznesie to klucz do sukcesu, budowania lojalności pracowników i zaufania rynku, co udowadniają nagrodzone firmy i ich działania.

Pracodawca Godny Zaufania 2025: Kto otrzymał prestiżowe nagrody?

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 5 listopada odbyła się uroczysta gala XV edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz polskiego biznesu, po raz kolejny uhonorowało firmy wyznaczające najwyższe standardy w obszarze polityki pracowniczej i społecznej odpowiedzialności. Wśród nagrodzonych w 10 kategoriach znalazły się takie tuzy rynkowe jak Energa, Link4, Danone, Nestlé czy Grupa Żabka. Wspieranie rozwoju, dbałość o dobrostan i tworzenie włączającego środowiska to cechy, za które kapituła konkursu przyznała tytuły Pracodawca Godny Zaufania 2025. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność gości specjalnych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego oraz rektora SGH Piotra Wachowiaka.

Za co firmy są nagradzane? Najciekawsze inicjatywy na rynku pracy

Kapituła konkursu skrupulatnie analizowała zgłoszenia, by docenić konkretne i innowacyjne działania. W kategorii Lider ESG nagrodzono spółkę Energa, która wdrożyła zintegrowaną strategię zrównoważonego rozwoju i już dziś spełnia wymogi unijnej dyrektywy CSRD. Firma Link4 TU S.A. zwyciężyła w kategorii Firma przyjazna rodzicom, oferując m.in. elastyczny czas pracy i ułatwienia w powrocie po urlopie macierzyńskim. Z kolei Danone, laureat w kategorii Edukacja, zapewnia pracownikom dostęp do blisko 600 kategorii tematycznych na platformach szkoleniowych oraz globalny program Danone & Microsoft AI Academy. Inicjatywy nagrodzonych firm pokazują, jak zmieniają się oczekiwania i standardy na polskim rynku pracy, gdzie liczy się już nie tylko wynagrodzenie. Wyróżniono także Grupę Żabka za rozbudowany program wolontariatu pracowniczego oraz PepsiCo, które w ramach kategorii Zdrowie realizuje programy wsparcia psychofizycznego i profilaktyki dla załogi i ich rodzin.

Wyzwania gospodarcze a odpowiedzialność społeczna biznesu

Galę poprzedziła debata ekspercka „Dynamika wzrostu płac w polskiej gospodarce – współczesny problem czy dziejowa sprawiedliwość”. Dyskutowano o korelacji między pensjami, produktywnością i inflacją, co stanowiło idealne tło dla wręczenia nagród. Pokazało to, że nowoczesny pracodawca musi dziś balansować między presją płacową a budowaniem wartości dodanej poprzez inwestycje w ludzi i otoczenie. W dobie dynamicznych zmian gospodarczych i demograficznych odpowiedzialność społeczna biznesu staje się nie tylko wizerunkowym atutem, ale kluczowym elementem strategii przetrwania i rozwoju. Potwierdzeniem tej tezy jest przyznanie Nagrody Specjalnej Polskiej Organizacji Turystycznej za wkład w kształcenie kadr dla całej branży. Wyróżniono także dziennikarzy, którzy promują dobre wzorce w gospodarce – nagrody otrzymali Tomasz Pietryga z „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Hubert Biskupski z „Super Expressu”, który został doceniony za „wieloletnie popularyzowanie tekstów propagujących zdrowy rozsądek w gospodarce”. Inicjatywy takie jak „Pracodawca Godny Zaufania” udowadniają, że etyka i empatia w biznesie to inwestycja, która zwraca się z nawiązką, budując lojalność pracowników i zaufanie rynku.

W trakcie gali Pracodawca Godny Zaufania miałem przyjemność odebrać w @SGHWarsaw nagrodę w kategorii "Media", którą wręczał prof. Marcin Wiącek, @BiuroRPO To wyróżnienie dla całego fantastycznego zespołu @SuperbizPL, którego fundamentalnym celem jest bycie zawsze blisko ludzi pic.twitter.com/cMiok144bV — Hubert Biskupski 🇵🇱🇪🇺 (@hbiskupski) November 6, 2025

