Pracodawca Godny Zaufania

W Polsce mieszka ponad 3 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2,5 mln nie pracuje (według danych GUS tylko 61,0 tys. osób z niepełnosprawnością było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy)1. W rzeczywistości ta liczba jest znacznie większa, bo ogółem jest ich od 4 do 7 mln.2 Dlaczego w XXI wieku osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone i które firmy stwarzają godne warunki pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami? Na te pytania odpowiemy w ramach kolejnej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Już dziś zapraszamy firmy do wzięcia udziału w XIII edycji Konkursu – zgłoszenia można wysyłać do 30 września br.