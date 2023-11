Zmiany w sklepach Netto. Co to oznacza dla klientów?

Najpopularniejsze danie 2023 roku to kebab, który wyprzedził ubiegłorocznego mistrza - pizzę margheritę. Na szczycie rankingu znalazły się także: schabowy, cheeseburger i pierogi ruskie.

Najchętniej zamawianą kuchnią była kuchnia włoska. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się kuchnia polska, amerykańska, arabska i japońska.

Średnia cena pizzy w Polsce w 2023 roku to 43 zł i jest około 17% wyższa niż w 2022 roku.

Mood Food, Zero Heroes, Fuzja Kultur i Virale na talerzu - te cztery trendy zidentyfikowało w 2023 r. Pyszne.pl wspólnie z globalną agencją analityczną WGSN.

Raport Food Trendów 23/24 dostępny jest na dedykowanej stronie Pyszne.pl.

2023 rok jest kolejnym, w którym na naszych talerzach wiele się dzieje. Zanotowaliśmy zmiany na szczycie rankingu najpopularniejszych potraw i kuchni. W menu restauracji przybywa pozycji inspirowanych przepisami influencerów. Coraz częściej pojawiają się także intrygujące, wielokulturowe połączenia smaków. To tylko wycinek wiedzy, którą Pyszne.pl dzieli się w tegorocznym Raporcie Food Trendów.

- Podobnie jak w poprzednich latach, współtwórcami publikacji są miliony użytkowników serwisu. To właśnie fakty i ciekawostki na temat ich zamówień tworzą główną część raportu. Uzupełniają go informacje o interesujących zjawiskach, które zaobserwować możemy w polskich kulinariach. W ich identyfikacji pomogły badania przeprowadzone przez globalny instytut analityczny WGSN oraz polską agencję K+ Research by Insight Lab. Komentarzami do zgromadzonych danych i analiz dzielą się znani eksperci - dziennikarka i blogerka Barbara Starecka (Nakarmiona Starecka) oraz twórca internetowy, a także autor przepisów i książek kucharskich Michał Korkosz (Rozkoszny).– Raport Food Trendów to materiał, który z jednej strony podsumowuje, z drugiej zaś wskazuje kierunki, którymi podążać będzie branża. Jesteśmy przekonani, że – podobnie jak w poprzednich edycjach – także w tej znajdą Państwo ciekawe i użyteczne treści – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Król Kebab I (pierwszy!), włoska kuchnia i dania wege

Co w 2023 roku królowało na polskich talerzach? Pizza, która rok wcześniej była najczęściej zamawianym przez Polaków daniem, została zdetronizowana. W 2023 roku triumf święci kebab. Podawany w picie, tortilli lub bułce zwycięża jednogłośnie we wszystkich największych miastach w Polsce. W tyle zostawił nie tylko pizzę, ale także kotlet schabowy, cheeseburger czy pierogi ruskie.

W kategorii popularności kuchni świata równych sobie nie miała za to kuchnia włoska. Zajęła w rankingu pierwsze miejsce przed kuchnią polską, amerykańską, arabską i japońską. Za wynik ten odpowiedzialne są głównie pizza i spaghetti bolognese, czyli włoskie dania, które użytkownicy Pyszne.pl zamawiali najczęściej.

Polacy zmieniają swoje przyzwyczajenia dotyczące jedzenia mięsa i rozsmakowali się w kuchni wegetariańskiej. Świadczy o tym odsetek zamówień dań bezmięsnych wśród wszystkich złożonych na Pyszne.pl. W 2023 roku było ich już niemal 27% (z czego prawie 9% stanowiły potrawy wegańskie). Ulubione dania wegetariańskie Polaków to: pizza margherita, pierogi ruskie i sałatka grecka, natomiast wśród opcji wegańskich największą popularnością cieszyły się: falafel, sajgonki i zupa miso. Największymi fanami kuchni wegetariańskiej są mieszkańcy Wrocławia. To oni zamówili najwięcej potraw wege na Pyszne.pl. Dania roślinne (wegańskie) królują z kolei wśród mieszkańców Bydgoszczy.

Ceny idą do góry

W którym mieście w Polsce średnia wartość zamówienia w Pyszne.pl jest najwyższa? Pierwsze miejsce zajmuje stolica województwa śląskiego - Katowice. Mieszkańcy tego miasta wydają przeciętnie 71,27 zł. Na przeciwległym biegunie tego zestawienia znajduje się Lublin (60,13 zł). Fast foodowe „klasyki”, czyli pizza i burger, w 2023 roku kosztują w Polsce średnio 43 zł (około 17% więcej, niż przed rokiem) i 31,5 zł (25%). Najwięcej muszą za nie zapłacić mieszkańcy Łodzi.

Kulinarne trendy – to warto wiedzieć

Branża gastronomiczna to dynamiczny obszar, w którym wiele się dzieje. W tym roku Pyszne.pl razem z globalną agencją analityczną WGSN wyróżniła cztery warte uwagi, kulinarne trendy, które będą zyskiwać na znaczeniu w 2024 roku.

Mood food

Zdaniem analityków jednym z najważniejszych trendów w 2024 r. będzie „mood food”. Eksperci WGSN i Pyszne.pl określają tak nie tylko potrawy, ale także zestaw zachowań związanych z jedzeniem, które korzystnie wpływa na nasze emocje. Rosnąca świadomość na temat tego, jak oddziałuje na nas jedzenie sprawia, że zmieniamy sposób patrzenia na żywienie. Coraz częściej stawiamy na elastyczność w planowaniu posiłków i eksperymentujemy z nowymi kombinacjami. Wybieramy opcje, które nam służą, nie narzucając sobie dietetycznego rygoru. Aż dla 38% ankietowanych comfort food to zdrowe owoce i warzywa.

– Cały czas rośnie świadomość w zakresie żywienia i wpływu jedzenia na dobrostan naszego ciała i psychiki. Właśnie dlatego „comfort food” przestaje być rozumiany jako cheat meal. Comfort food to jedzenie, które sprawia, że czujemy się lepiej – podsumowuje Michał Korkosz, autor bloga kulinarnego Rozkoszny.pl.

Zero Heroes

Pyszne.pl zauważa również dużą zmianę w podejściu do „bycia eko”. Badania wykazują, że coraz więcej osób wyrabia w sobie proekologiczne nawyki pomagające troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy. Aż 85% ankietowanych w badaniu Pyszne.pl przyznało, że segreguje śmieci po zamówionym jedzeniu, 83% korzysta z wielorazowych toreb i opakowań na żywność, a 60% celowo rezygnuje ze sztućców zamawiając jedzenie z dostawą. Dbamy w ten sposób o nasz wspólny dom i coraz częściej także o osobisty budżet. Ten ostatni jest ważnym elementem, który determinuje proekologiczne wybory. Dlaczego? Ponieważ chętniej wybieramy marki, które ułatwiają nam dostęp do ekologicznych rozwiązań bez wysiłku i co ważne, bez dodatkowych kosztów. Pomimo świadomości potrzeby zmian, większość Polaków wciąż nie chce dopłacać i wybiera gotowe rozwiązania, które nie obciążają naszych kieszeni.

Fuzja kultur

Kuchnia jest odzwierciedleniem współczesnej kultury i także ona ulega wpływom globalizacji. Kultury kulinarne przenikają się często z dala od swoich ojczyzn i ulegają lokalnym wpływom. Dzięki temu powstają nieznane wcześniej połączenia. W ofercie polskich restauracji pojawiły się dania takie jak sushi burrito (połączenie japońsko-meksykańskie) czy „żuramen” (miks polskiego żurku i azjatyckiego ramenu), a jedną z najlepszych włoskich pizz w naszym kraju przygotowuje pizzaiolo z Ukrainy. Polacy lubią testować niestandardowe połączenia, choć jeszcze z odrobiną nieśmiałości. Jak wynika z badań Pyszne.pl ich ulubionym zestawieniem jest nadal kuchnia polsko-włoska, po którą sięga 65% ankietowanych (np. pizza z oscypkiem czy pierogi z ricottą). Do eksperymentów kulinarnych chętniej podchodzimy też w restauracjach niż w zaciszu własnej kuchni.

– Lubimy nowe połączenia smakowe i autorskie podejście szefów kuchni, którzy z fantazją łączą różne porządki i kultury kulinarne. Widać w tym nasze obycie, znajomość źródeł tych kuchennych cytatów, wiedzę o kuchniach świata przywiezioną z zagranicznych podróży. Opanowaliśmy już podstawowe kulinarne abecadło. Kojarzymy flagowe dania z najpopularniejszych celów wakacyjnych wojaży. Rozumiemy wariacje będące sumą przywiezionych z nich, smakowych doświadczeń – zauważa Barbara Starecka, autorka popularnego podcastu „Z pełnymi ustami” poświęconego kulturze jedzenia.

Viral na talerzu

Czy film na TikToku może zmienić bieg kulinarnej historii? Trend, który w raporcie Pyszne.pl przyjął nazwę „Viral na talerzu”, mówi o sile mediów społecznościowych w kształtowaniu gustów kulinarnych i ustanawianiu nowych kierunków konsumowania treści o jedzeniu. Popularność viralowych przepisów, apetycznych zdjęć oraz kulinarnych influencerów, pokazuje, że jest to zjawisko o dużym potencjale, z którym z pewnością trzeba się liczyć. Tym bardziej, że zgodnie z badaniami Pyszne.pl już co piąty Polak poszukuje w menu restauracji potraw znanych z mediów społecznościowych, a aż 56% badanych w wieku 18-24 lat poszukuje inspiracji kulinarnych na TikToku i YouTube.

– W 2023 roku można mieć wrażenie, że praktycznie co tydzień pojawia się restauracja, w której są wszyscy lub danie, które wszyscy jedzą. Kulinarne virale to zjawisko, które masowo kształtuje nasze wybory żywieniowe – komentuje Michał Korkosz, autor bloga kulinarnego Rozkoszny.pl.

Raport Food Trend 2023 to ponad 40 stron ciekawych danych, analiz i wniosków, w którym dostępnych jest o wiele więcej informacji, niż w powyższym materiale. Aby pobrać pełną wersję raportu wejdź na dedykowaną stronę Pyszne.pl.

