Pyszne.pl w czterech kolejnych miastach w Polsce. Gdzie pojawią się pomarańczowi kurierzy?

Pyszne.pl wjeżdża do Zabrza, Koszalina, Stargardu i Wałbrzycha

Lider branży dostaw jedzenia online w ramach współpracy z partnerami restauracyjnymi oferuje miejsce na platformie, dostęp do stale powiększającej się bazy klientów, a także wsparcie w codziennych działaniach operacyjnych. Dodatkową usługą jest możliwość dostarczania zamówień poprzez kurierów serwisu. Dotychczas korzystały z niej restauracje z kilkudziesięciu miast w kraju, a od teraz dostępna jest w czterech kolejnych lokalizacjach - w Zabrzu, Koszalinie, Stargardzie oraz Wałbrzychu.

– Otwarcie usługi logistycznej Pyszne.pl w kolejnych miastach oferuje naszym partnerom restauracyjnym nowe możliwości. Korzystając z obsługi zamówień przez zewnętrznych dostawców, lokal ma możliwość rozszerzenia działalności bez konieczności powiększania załogi. Właściciel otrzymuje usługę dopasowaną do potrzeb prowadzonego biznesu, która zapewnia dostępność kurierów odpowiednią do liczby wydawanych zamówień – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Dzięki wprowadzeniu usługi logistycznej Pyszne.pl w nowych miastach ich mieszkańcy zyskają dostęp do dostaw jedzenia z wielu restauracji, które dotychczas nie były dostępne w serwisie lub nie oferowały możliwości złożenia zamówienia z dowozem bądź realizowały dostawy we własnym zakresie. To między innymi czołowe marki gastronomiczne, takie jak McDonald’s, KFC, Burger King czy Berlin Döner Kebap, ale też dobrze znane, lokalne restauracje, piekarnie i cukiernie czy sklepy.

Pyszne.pl zapewnia nowe miejsca pracy

Grupa kurierów i kurierek Pyszne.pl liczy w całym kraju już ponad 1800 osób. Wraz z wdrożeniem usługi dostaw na nowych, lokalnych rynkach powstaną również miejsca pracy. Firma planuje na początek zatrudnić w każdej z lokalizacji od 20 do 35 pracowników. W sumie zatrudnienie w Pyszne.pl znajdzie w nowych lokalizacjach około 100 kurierów. Na jakie warunki mogą liczyć?

– Nasz model współpracy z kurierami i kurierkami wyróżnia się na rynku dostaw jedzenia w Polsce. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, pozwalającą na elastyczny dobór godzin pracy, możliwość dopasowania pracy do innych zajęć lub studiów. Ponadto jako jedyni na rynku nie przenosimy na nich kosztów i ryzyk, m.in. proponując wszystkim stałą, gwarantowaną stawkę godzinową oraz bonusy i dodatki, a nie – co powszechne w branży – wynagrodzenie uzależnione wyłącznie od zrealizowanych zamówień. Wierzymy, że takie warunki dają kurierom i kurierkom większą pewność i przewidywalność zarobków, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej przez nich elastyczności – mówi Magda Stępniak, członek zarządu Takeaway Express, odpowiedzialna za logistykę dostaw w Polsce.

W nowych lokalizacjach zamówienia będą opierać się w większości na dostawach samochodami. Dodatkowo, kurierzy i kurierki będą wspierani przez sprawdzony już model dostaw rowerowych i skuterowych na krótszych dystansach.Usługa logistyczna Pyszne.pl cieszy się dobrymi opiniami wśród klientów. Średni krajowy wynik ocen dostaw to 4,5/5, przy średnim czasie realizacji dowozów jedzenia przez Pyszne.pl nie przekraczającym obecnie 40 minut.

