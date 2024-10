Rejestracje nowych samochodów we wrześniu 2024 r. Która marka przoduje?

Biorąc pod uwagę cały rok, niezmiennie najlepiej sprzedają się samochody na benzynę (37,1 proc. udziału w rynku), których liczba rejestracji spadła jednak o 1,7 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. To jedyny taki przypadek obok samochodów wodorowych (FCEV), które stanowią jednak promil rynku. Drugim najpopularniejszym napędem są miękkie hybrydy (23,8 proc. rynku), a trzecim pełne hybrydy (22,2 proc.). Niezmiennie spada udział Diesla, który wynosi obecnie 8,6 proc. Samochody elektryczne stanowią 3,1 proc. rynku, a hybrydy plug-in 2,6 proc.

- Samochody w pełni elektryczne nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Zwróćmy uwagę, że udział tych aut w rynku wynosi nieco ponad 3 proc. Oznacza to, że na 100 sprzedanych samochodów w Polsce tylko trzy stanowią elektryki. Dużą barierą powstrzymującą przed zakupem aut elektrycznych przez pewien czas była cena. Co prawda samochody elektryczne nie są jeszcze tak przystępne cenowo, jak pojazdy z tradycyjnym napędem, ale ich cena z pewnością jest niższa niż 3-4 lata temu. W rozwoju rynku samochodów elektrycznych z nie pomaga również słaba infrastruktura oraz stosunkowo niewielki zasięg samochodów na prąd – komentuje Bartosz Chojnacki, wiceprezes zarządu Superauto.pl.

Toyota na czele i duży wzrost Nissana

We wrześniu najpopularniejszą marką na rynku nowych samochodów osobowych była niezmiennie Toyota. Pomimo spadku sprzedaży o 12 proc. 7 515 rejestracji pozwoliło jej objąć 18,1 proc. udziału w rynku. Druga Skoda po raz kolejny także może pochwalić się przekroczeniem 10-procentowego udziału w rynku – 4 729 rejestracji pozwoliło na 11,41 proc. udziału w rynku.

Podium we wrześniu zamknął Volkswagen (3 260 rej.), ale to nie jedyna marka niemieckiego koncernu w TOP 5. Piąte miejsce zajęło bowiem Audi, które odnotowało aż 2 646 rejestracji (+37,7 proc. rdr.). Czwarta byłą natomiast Kia (2 791). Największym wzrostem rok do roku spośród marek TOP 20 może pochwalić się Nissan (+179,8 proc.), Ford (+59,2 proc.) oraz Lexus (+54,2 proc.).

Najpopularniejszą marką premium było wspomniane Audi, za którego plecami znalazły się Mercedes (2 130 rej.), BMW (2 097), Lexus (1 183) oraz Cupra (921). Volvo odnotowało wyjątkowo słaby miesiąc – 647 rejestracji (-23,1 proc. rdr) pozwoliło na zajęcie 17. miejsca w ogólnym zestawieniu.

Najpopularniejszym modelem pozostaje Toyota Corolla z 1 948 rejestracjami we wrześniu. Modele japońskiej marki zajęły zresztą pięć miejsc w pierwszej dziesiątce – to druga Toyota C-HR (1 291 rej.), czwarta Toyota Yaris (1 164), siódma Toyota Yaris Cross (854) oraz ósma Toyota RAV4 (792). Pierwszą piątkę uzupełniły Skoda Octavia (1 167) oraz Kia Sportage (1 160). Najpopularniejszym modelem marek premium była natomiast 15. W ogólnym zestawieniu Cupra Formentor (607).

Renault nadal bez konkurencji w segmencie samochodów dostawczych

Rynek samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony także we wrześniu padł łupem Renault. Francuski producent jako jedyny może pochwalić się liczbą rejestracji przekraczającą 1 000 (1 164), co pozwoliło na objęcie 20,9 proc. udziału w rynku. Znakomity miesiąc zaliczyły jednak także kolejne marki – drugi Ford z 936 rejestracjami objął 16,8 proc. udziału w rynku, a trzeci Fiat 13,7 proc. (760 rej.).

Na znakomity wynik francuskiej marki jak zwykle zapracował głównie Renault Master. Francuski model we wrześniu zarejestrowano aż 854 razy, co pozwoliło mu na objęcie ponad 15 proc. udziału w rynku. W czołowej piątce znalazły się jeszcze Fiat Ducato (602 rej.), Mercedes Sprinter (404), Ford Transit (400) oraz Iveco Daily (384).

Leasing nadal bez konkurencji

Dane Superauto.pl pokazują, że najpopularniejszą formą finansowania na tej platformie pozostaje leasing operacyjny, który we wrześniu wybrało 78 proc. klientów. Najpopularniejszą marką samochodów osobowych na tej platformie we wrześniu był Hyundai (19 proc. sprzedaży), a samochodów premium Mercedes (54 proc. sprzedaży). Renault nie miało konkurencji nie tylko w ogólnej sprzedaży samochodów dostawczych, ale także na Superauto.pl, gdzie stanowiło 26 proc. sprzedaży.

Co ciekawe, średnia wartość samochodów w Superauto.pl spadła w przypadku marek wolumenowych (o 4 proc. do 143 212 zł brutto) i samochodów dostawczych (o 12 proc. do 130 550 zł netto), ale wzrosła w przypadku marek premium (o 0,3 proc. do 296 513 zł brutto).

