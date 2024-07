Rowerowy lipiec we FlixBusie. Rezerwacje na przewóz roweru za 1zł

Połączenia autobusowe FlixBusa pokrywają się z wieloma polskimi szlakami rowerowymi. Dzięki temu rowerzyści mogą w wygodny sposób dotrzeć do najpiękniejszych zakątków Polski i Europy, by rozpocząć rowerowe wyprawy lub z nich powrócić. Wśród dostępnych tras znajdują się m.in. połączenia do Zakopanego – serca tatrzańskich szlaków, Olsztyna – bramy do malowniczych Mazur, a nawet do Helsinek – europejskiej stolicy przyjaznej rowerzystom!

Specjalnie przystosowane bagażniki na rowery zapewniają ich bezpieczny przewóz oraz prosty i szybki załadunek i rozładunek. Aby skorzystać z lipcowej promocji i zarezerwować przewóz swojego roweru, należy na stronie flixbus.pl dodać swój rower w polu „Pasażerowie” i wybrać najlepszy przejazd dla siebie! Promocja obowiązuje w lipcu, jednak rezerwacji można dokonać na cały rok.

Flix to globalny lider traveltech oferujący nowoczesne opcje wygodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych środowisku podróży poprzez usługi FlixBus i FlixTrain. Od 2013 Flix zmienia sposób podróżowania milionów pasażerów, a obecnie spółka oferuje swoje usługi w 43 krajach, docierając do ponad 5500 destynacji. FlixBus, jako pierwsza marka na polskim rynku autobusowym, zaoferował pasażerom możliwość rekompensaty śladu węglowego wytworzonego podczas przejazdu. Spółka regularnie testuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które napędzają zrównoważony rozwój – po wprowadzeniu do floty autobusów elektrycznych, w 2021 roku na drogach pojawiły się pierwsze autobusy zasilane biogazem. Celem Flix jest dążenie do osiągnięcia 100% neutralności emisyjnej.

