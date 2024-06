FlixBus z wyjątkową ofertą na lato. Ponad 520 miejsc w Polsce i Europie

Jeszcze większa siatka połączeń Flixbusa

Obecnie w siatce znajduje się 160 linii, które bezpośrednio z Polski docierają do 22 krajów. Wśród dostępnych kierunków, oprócz połączeń lądowych, znajdują się także linie obejmujące przeprawę promem, którymi na jednym bilecie można dotrzeć do Finlandii, Norwegii, a od maja również do Wielkiej Brytanii.- W zeszłym roku ogłosiliśmy rekordową siatkę połączeń z prawie 450 miejscami dostępnymi bezpośrednio z Polski. Dziś ta liczba wynosi ponad 520. W maju otworzyliśmy pierwsze połączenie FlixBusa z Warszawy do Londynu, które już od startu cieszy się z dużym zainteresowaniem pasażerów. Oprócz dodawania nowych kierunków, zwiększamy również częstotliwość połączeń. W zeszłym roku z samej Warszawy liczba dostępnych połączeń wynosiła około 280, dzisiaj sięga 400. A to nie koniec, na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze kilka niespodzianek! – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. W tym roku do oferty FlixBusa dołączyło ponad 70 nowych kierunków. Wśród polskich miast, które pojawiły się w siatce połączeń, znajdują się m.in. Kazimierz Dolny i Mikołajki. Nowymi kierunkami międzynarodowymi są m.in. Rzym, Como, Wenecja, St. Gallen, Étretat oraz Londyn. W kolejnych miesiącach w ofercie FlixBusa pojawią się nowe destynacje, które do tej pory nie były dostępne.Pasażerowie udający się w dalekie podróże mogą skorzystać z wygodnych połączeń FlixBusa na lotniska. W Polsce zielone autobusy obsługują 10 największych portów lotniczych. Do lotniska im. Chopina w Warszawie FlixBus kursuje ponad 80 razy dziennie.

Z FlixBusem do najlepszych sezonowych miejsc

Wśród najciekawszych kierunków dostępnych w letniej ofercie FlixBusa znajdują się malownicze miejsca zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na zdecydowanej większości swoich tras, zielone autobusy kursują codziennie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Dzięki nocnym kursom pasażerowie mogą dotrzeć do miejsca docelowego nad ranem, mając przed sobą cały dzień na wakacyjne aktywności.Przykładowe trasy FlixBusa na letni wyjazd wakacyjny (główne przystanki):

N1329: Giżycko – Mikołajki – Warszawa – Berlin – Oldenburg,

N1303: Węgorzewo – Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga,

N1210: Warszawa – Gdańsk – Sopot – Gdynia – Władysławowo – Łeba,

N1392: Poznań – Łódź – Kraków – Polańczyk – Ustrzyki Górne.

Dla tych, którzy wybierają wakacje za granicą, FlixBus udostępnia bezpośrednie połączenia m.in. do:

Włoch – Rzymu, Mediolanu, Wenecji, Como, Genui, Florencji czy Padwy,

Chorwacji – Splitu, Dubrovnika, Zagrzebia, Zadaru, Krku, Makarskiej,

Słowenii – Lublany czy Mariboru.

Obecna siatka połączeń obejmuje 22 kraje, do których można dotrzeć bez przesiadek z Polski. Dodatkowo, dzięki elastycznemu rozkładowi jazdy i udogodnień dostępnych na pokładzie autobusu, podróżni mają zapewnioną pełną wygodę i komfort podczas podróży. Wszystkie połączenia FlixBusa dostępne są na stronie internetowej https://www.flixbus.pl/ oraz w aplikacji mobilnej.

