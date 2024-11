Rynek aut mocno przyspiesza. Przybywa rejestracji zwłaszcza samochodów premium

Stol lat pasji. Od brytyjskich dróg do elektrycznej przyszłości [ZDJĘCIA]

Według statystyk opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w minionym miesiącu zarejestrowano 48 097 nowych aut osobowych oraz 5 927 pojazdów dostawczych do 3,5 tony. Oznacza to wzrost aż o 16,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W zestawieniu rocznym dominują samochody benzynowe, stanowiące 37,3 proc. rynku – ich udział w rynku spadł o 4,9 p.p. rok do roku. Wszystkie napędy marginalnym segmentem aut wodorowych (FCEV) odnotowały natomiast wzrost liczby rejestracji. Kolejne miejsca zajmują hybrydy typu mild (23,4 proc.) oraz klasyczne hybrydy (22,2 proc.). Systematycznie maleje popularność silników wysokoprężnych, których udział wynosi 8,7 proc. Pojazdy elektryczne stanowią 3,1 proc. rynku, a hybrydy plug-in 2,6 proc.

Lider bez zmian, znakomity miesiąc Cupry

Toyota pozostaje niekwestionowanym liderem rynku nowych aut osobowych. W październiku 8 961 rejestracji zapewniło jej 18,6 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu niezmiennie znalazła się Skoda, która jako jedyna obok japońskiego producenta przekroczyła 10 proc. udziału w rynku dzięki 4 835 rejestracjom. Po imponującym wzroście względem analogicznego miesiąca zeszłego roku (+49,9 proc.) podium zamknął Volkswagen.

Pozostałe miejsca w pierwszej piątce przypadły koncernowi Hyundai Motor Group. Czwarte miejsce zajęła Kia (2 959 rejestracji), a piąte Hyundai (2 711). Najpopularniejszą marką premium w październiku był natomiast Mercedes, który z 2 646 rejestracjami zajął 6. Miejsce w ogólnym zestawieniu. Spośród marek TOP 15, największy wzrost względem października 2023 roku odnotowała Cupra – aż +135,8 proc. (1 606 rejestracji).

Toyota Corolla pozostaje najpopularniejszym modelem w Polsce – w październiku model odnotował 2 081 rejestracji. Japoński producent zajął zresztą całe podium, bowiem drugie miejsce zajął C-HR (1 872 rejestracje), a trzecie Yaris (1 401). Sensacją października byłą Cupra Ateca – model odnotował aż 857 rejestracji, co pozwoliło mu być najpopularniejszym samochodem premium, a także zająć 11. miejsce w ogólnym zestawieniu.

Ford tuż za plecami Renault na rynku samochodów dostawczych

Na rynku samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony prowadzenie utrzymało Renault, ale jego przewaga nad Fordem była minimalna. Francuska marka odnotowała bowiem 983 rejestracje, a ta amerykańska – 954. Podium uzupełnił Fiat z 754 rejestracjami.

Liderem tego rynku wśród modeli niezmiennie pozostaje Renault Master. W październiku odnotował on 687 rejestracji, podczas gdy drugi Fiat Ducato 617, a trzeci Mercedes Sprinter 561. Spośród modeli w TOP 10, największym wzrostem może pochwalić się Ford Ranger – 284 rejestracje pozwoliły urosnąć pick-upowi amerykańskiej marki o 219 proc. rok do roku.

Dane z platformy Superauto.pl

Superauto.pl, platforma sprzedaży samochodów nowych i używanych, co miesiąc zbiera dane z przeprowadzanych transakcji. Jasno wynika z nich, że najpopularniejszą formą finansowania w Polsce pozostaje leasing (80 proc. transakcji Superauto.pl w październiku), choć zarówno wynajem długoterminowy (8 proc.), jak i kredyt (12 proc.) utrzymują przyzwoitą popularność.

Dane potwierdzają także, że Polacy coraz częściej stawiają na samochody premium. W październiku stanowiły one 25 proc. sprzedaży w serwisie, podczas gdy rok wcześniej było to 16 proc. Najpopularniejsze w Superauto.pl nadal są jednak samochody osobowe (40 proc.) przed samochodami dostawczymi (35 proc.).

Najpopularniejszą marką samochodów osobowych w październiku na Superauto.pl była Toyota (16 proc. transakcji), samochodów premium BMW (33 proc.), a samochodów dostawczych Ford (21 proc.). Średnia cena nowego samochodu osobowej marki wolumenowej wyniosła w październiku 142 044 zł brutto (+5,9 proc.), marki premium 288 972 zł brutto (-3,9 proc.), a samochodu dostawczego 132 658 zł netto (-8,3 proc.).

- Październik przyniósł niezwykle ciekawe wyniki sprzedażowe, ale jeszcze bardziej interesują nas listopad i grudzień. Po nowym roku producenci prawdopodobnie podniosą ceny na samochody niespełniające nowych norm emisji dwutlenku węgla, więc ostatnie miesiące powinny przynieść wzmożony ruch na rynku. Niektóre marki już w październiku wystartowały z ofertami specjalnymi, co jasno wskazuje też, że samochodów do końcoworocznych ofert specjalnych nie brakuje – powiedział Bartosz Chojnacki, wiceprezes zarządu Superauto.pl.