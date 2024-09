SHEIN rekrutuje w Polsce! Poszukiwani specjaliści IT

Ten strategiczny krok podkreśla zaangażowanie SHEIN w wykorzystanie wyjątkowego potencjału polskich ekspertów IT oraz umacnia rolę Polski jako kluczowego gracza w europejskich strukturach firmy.

Rozwój SHEIN Europe Technology Centre (SETC)

SETC, z główna siedzibą w Dublinie, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie cyberbezpieczeństwa i prywatności, a także nadzoru technologicznego oraz operacyjnego dla handlu elektronicznego i rynku internetowego SHEIN w regionie EMEA. Do zadań centrum będą należeć:

Inżynieria SRE (Site Reliability Engineering)

Inżynieria Big Data

Badania i rozwój (R&D)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Technologie związane z ochroną prywatności użytkowników

Zespoły SETC w Irlandii i w Polsce będą podlegać Leonowi Li - Dyrektorowi ds. bezpieczeństwa SHEIN w USA.

- Polska jest dla nas nie tylko kluczowym rynkiem w Europie, na którym odnotowujemy dynamiczne wzrosty sprzedaży, ale także istotnym centrum naszych długoterminowych operacji w regionie. Nasze liczne i rozwijające się zespoły w Magnicach pod Wrocławiem, a teraz również inwestycja w rozwój naszej obecności technologicznej w Warszawie, podkreślają znaczenie Polski w długofalowej strategii SHEIN - powiedział Leonard Lin, Globalny Dyrektor ds. Public Affairs w SHEIN.

SHEIN rozpoczął rekrutację pierwszego zespołu 10 ekspertów, który będzie pracował w Warszawie. Równocześnie firma planuje zwiększyć liczbę pracowników w Dublinie do ponad 60 do końca roku. Oznacza to ponad dwukrotne powiększenie obecnego stanu zatrudnienia z początku 2024 roku.

Strategiczne inwestycje w Polsce

Polska stanowi jedną ze strategicznych lokalizacji dla SHEIN. Znajduje się tu siedem magazynów zlokalizowanych w okolicach Wrocławia, co gwarantuje, że w tym kraju jest potencjał do dalszego rozwoju biznesowego. Decyzja o utworzeniu zespołu SETC w Warszawie jest dowodem uznania SHEIN dla wysokiej jakości wiedzy technologicznej dostępnej w Polsce, a także znaczenia kraju w szerszej europejskiej strategii firmy.

Innowacje w DNA SHEIN

Unikalny model SHEIN on-demand („na żądanie”) wykorzystuje zdigitalizowany łańcuch dostaw i sieci dostawców produkcyjnych w Chinach, Brazylii i Turcji. Model ten umożliwia marce skutecznie i precyzyjnie odpowiadać na dynamicznie zmieniające się preferencje klientów, jednocześnie minimalizując niepotrzebne zapasy.

W odróżnieniu od tradycyjnych detalistów, SHEIN testuje nowe produkty wprowadzając je na rynek w małych partiach liczących od 100 do 200 sztuk oraz uzupełnia zapasy tylko tych, które konsumenci chętnie kupują. Takie podejście pozwala utrzymać wskaźnik niesprzedanych przedmiotów na niskim, jednocyfrowym poziomie, w porównaniu do nawet 40% odpadów w przypadku tradycyjnych sprzedawców detalicznych. Oszczędności osiągnięte na różnych etapach procesu przekładają się na niższe ceny dla klientów.

SHEIN to globalny sklep internetowy z modą i produktami lifestyle'owymi, oferujący odzież i produkty marki SHEIN od globalnej sieci dostawców, a wszystko to w przystępnych cenach. Z siedzibą w Singapurze, SHEIN pozostaje zaangażowany w zapewnienie wszystkim dostępu do piękna mody, promując wiodącą w branży metodologię produkcji on demand (na żądanie) dla inteligentniejszego, gotowego na przyszłość przemysłu.

