SHEIN zainwestuje 200 mln euro w UE i Wielkiej Brytanii. Wesprze firmy wykorzystujące obieg zamknięty

Uruchomienie funduszu Circularity Fund

Główną inicjatywą w programie inwestycyjnym będzie Circularity Fund, który SHEIN zasili dotacją początkową w wysokości 200 milionów euro. Te działania wesprą istniejące już programy SHEIN, wspierające badania i rozwój oraz innowacje w zakresie obiegu zamkniętego w branży modowej. Fundusz będzie dotował start-upy i firmy z całej Europy, które opracowują technologie i rozwiązania nowej generacji. Pomoc obejmie:

inwestowanie w nowo powstające start-upy pracujące nad innowacjami w zakresie recyklingu materiałów tekstylnych i powiązanych z tym obszarów,

zawieranie umów odbioru lub innych partnerstw handlowych z bardziej rozwiniętymi start-upami, które zajmują się produkcją materiałów tekstylnych pochodzących z recyklingu lub pojawiających się nowych preferowanych włókien.

SHEIN będzie nie tylko głównym inwestorem dotującym Circularity Fund, ale także zaprosi firmy, instytucje finansowe oraz państwowe fundusze majątkowe z całego świata do inwestowania w dalszy rozwój programu.

– Jako globalny lider w swoim sektorze SHEIN jest zarówno odpowiedzialny, jak i ma możliwość przyspieszenia innowacji, które mogą wpłynąć na ślad środowiskowy całego przemysłu modowego. Circularity Fund będzie wspierał firmy i przedsiębiorców, poszukujących innowacyjnych rozwiązań w zakresie obiegu zamkniętego, z naciskiem na działania prowadzone w UE i Wielkiej Brytanii, gdzie mają miejsce jedne z najbardziej ekscytujących prac w tej dziedzinie. Oprócz finansowania start-upów na wczesnym etapie badań nad nowymi technologiami zamierzamy również inwestować w bardziej rozwinięte firmy w tej przestrzeni, które skomercjalizowały swoje innowacje i są gotowe do zwiększenia skali. Biorąc pod uwagę zasięg SHEIN, marka może stać się katalizatorem powszechnego wdrażania tych rozwiązań w całej branży – deklaruje Donald Tang, Executive Chairman SHEIN.

SHEIN działa dla następnej generacji rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju

Uruchomienie Circularity Fund rozszerza działalność marki w ramach istniejących partnerstw SHEIN z innowacyjnymi firmami pracującymi nad rozwiązaniami cyrkularnymi w branży modowej – zgodnie z evoluSHEIN, czyli kompleksową strategią, która kieruje działaniami SHEIN w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania te obejmują:

Współpracę z Queen of Raw w celu pozyskiwania nadwyżek lub „martwych zapasów” tkanin od innych marek. Pozyskane materiały, które miały trafić na wysypiska śmieci lub do spalenia, są teraz wykorzystywane do produkcji nowych ubrań SHEIN. W 2023 r. firma SHEIN zintegrowała autorskie oprogramowanie Materia MX firmy Queen of Raw z systemem zaopatrzenia SHEIN, co poprawiło przepływ danych dotyczących materiałów między platformami.

Zwiększenie popularności technologii druku denimowego cool transfer wśród dostawców SHEIN. To technologia, która wykorzystuje innowacyjne tusze o wysokiej przyczepności zamiast konwencjonalnych barwników indygo, zużywa znacznie mniej wody niż tradycyjne metody prania denimu.

To technologia, która wykorzystuje innowacyjne tusze o wysokiej przyczepności zamiast konwencjonalnych barwników indygo, zużywa znacznie mniej wody niż tradycyjne metody prania denimu. Wieloletnie partnerstwo z instytucjami akademickimi badającymi, jak osiągnąć komercyjnie skalowalną produkcję włókien poliestrowych z recyklingu chemicznego. Partnerstwo to zostało wdrożone w 2023 r. i od tego czasu z udało się wyprodukować eksperymentalny materiał poliestrowy z recyklingu.

Wspieranie projektantów, marek i artystów w UE i Wielkiej Brytanii

Pozostałe 50 milionów euro stanowiące początkowy wkład finansowy zostanie przeznaczone na inicjatywy wspierające marki, projektantów i artystów w całej UE i Wielkiej Brytanii. Ten grant umożliwi rozwój działalności marek online dzięki usługom rynkowym SHEIN, a także potencjalnym inwestycjom w badania i rozwój lub wprowadzenie pilotażowych zakładów produkcyjnych SHEIN w Europie.

Działania obejmują:

Finansowanie programu inkubatora projektantów SHEIN X, który przyciągnie więcej europejskich i brytyjskich artystów i projektantów. To inicjatywa SHEIN umożliwiająca utalentowanym i obiecującym projektantom komercjalizację projektów dzięki współpracy z SHEIN i wsparciu w zakresie produkcji, marketingu i logistyki.

Stworzenie inicjatywy mającej na celu pomoc europejskim i brytyjskim firmom w rozpoczęciu działalności na platformie Marketplace SHEIN, co umożliwi im dotarcie do bazy klientów SHEIN z całego globu.

– W całej Europie i Wielkiej Brytanii zidentyfikowaliśmy bogatą i zróżnicowaną pulę projektantów, marek i rzemieślników, o których wiemy, że mogą dotrzeć do znacznie szerszej publiczności na naszej platformie. Jesteśmy przekonani, że mogą z powodzeniem skalować swoją działalność dzięki SHEIN – podsumowuje Donald Tang.

SHEIN to globalny sklep internetowy z modą i produktami lifestyle'owymi, oferujący odzież i produkty marki SHEIN od globalnej sieci dostawców, a wszystko to w przystępnych cenach. Z siedzibą w Singapurze, SHEIN pozostaje zaangażowany w zapewnienie wszystkim dostępu do piękna mody, promując wiodącą w branży metodologię produkcji on demand (na żądanie) dla inteligentniejszego, gotowego na przyszłość przemysłu.

