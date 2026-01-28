Stalexport Autostrady S.A. przedstawił nową strategię na lata 2026-2030 (z perspektywą do 2035), dywersyfikującą działalność w związku z końcem koncesji na A4 Katowice-Kraków w marcu 2027 roku.

Trzy główne filary strategii to: inwestycje w nieruchomości (pierwszy obiekt w Katowicach), zarządzanie infrastrukturą transportową (np. drogi, parkingi) oraz rozwój rozwiązań technologicznych (np. systemy free flow, aplikacje mobilne).

Spółka podkreśla swoją bardzo dobrą sytuację finansową, co pozwala na realizację ambitnych planów inwestycyjnych i transformację w inwestora z długoterminową perspektywą.

Celem jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycji w infrastrukturę publiczną i nieruchomości, z rolą operatora/zarządcy w obu obszarach, dostosowanego do polskiego rynku.

- W ostatnich miesiącach poświęciliśmy dużo czasu na analizę i ocenę tego, gdzie jako organizacja możemy tworzyć największą wartość. Wnioski były jednoznaczne: żeby skutecznie konkurować i rozwijać się w długim terminie, musimy zaproponować rynkowi nowy, bardziej zdywersyfikowany model działania. Przygotowaliśmy propozycję strategii na lata 2026-2030 (z pespektywą do roku 2035). To nie jest lista przypadkowych projektów, ani zmiana narracji. To zestaw konkretnych i realnych propozycji, które porządkują nasze priorytety i wyznaczają jasny kierunek na najbliższe lata – mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady S.A.

Okres koncesji na zarządzanie trasą autostradą A4 Katowice–Kraków obowiązuje do 15 marca 2027 roku. Od 16 marca 2027 roku odpowiedzialność za ten odcinek przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po niemal trzech dekadach funkcjonowania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego spółka przygotowuje się do nowego etapu działalności.

- Mamy jasną wizję – chcemy być inwestorem z długoterminową perspektywą. Chcemy zarządzać zdywersyfikowanym portfelem inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę transportową i budownictwo. Tak jak informowaliśmy wcześniej w naszych sprawozdaniach z działalności, analizowaliśmy szereg kierunków strategicznych, współpracując również z uznanymi doradcami oraz korzystając z wiedzy i doświadczenia naszej Rady Nadzorczej - dodaje Andrzej Kaczmarek.

Strategia Stalexport Autostrady zakłada dywersyfikacje działalności opartą o trzy uzupełniające się filary:

Po pierwsze projekty gotowe do wdrożenia – inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub wielofunkcyjne - spółka skupia się na nowym obszarze, który zapewni stabilność finansową organizacji. Pierwszy obiekt powstanie w centrum Katowic

Po drugie projekty w centrum uwagi - zarządzanie infrastrukturą transportową tzw. infrastrukturą mobilności, w tym nowe drogi, parkingi, lotniska - bazując na unikalnym doświadczeniem w budowie, zarządzaniu, utrzymaniu i modernizacji infrastruktury

Po trzecie projekty uzupełniające - free flow (systemy bezbramkowego poboru opłat) i aplikacja mobilna. Spółka rozpoczyna nowe działania w obszarze technologicznym

- Nasz docelowy profil działalności w roku 2030 składa się z portfela projektów w infrastrukturę publiczną i nieruchomości, to także rola operatora/zarządcy w obu tych obszarach. To model sprawdzony na rynku, ale dostosowany do polskiego rynku i odpowiedni dla firmy z siedzibą w Katowicach - mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu Stalexport Autostrady S.A.

Zgodnie z projektem strategii w latach 2026-2027 będzie prowadzona transformacja Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Rola spółek w strukturze Grupy związanych z realizacją obecnej umowy koncesyjnej (Stalexport Autostrada Małopolska i VIA4) zostanie poddana ocenie w roku 2027. Z kolei już w 2026 roku może się pojawić specjalna spółka celowa zajmująca się projektami deweloperskimi w zakresie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, a w dalszej kolejności również potencjalne nowe spółki celowe dla działalności w zakresie infrastruktury mobilności.

- Misja spółki obejmuje obszary od planowania po utrzymanie - dbanie o cały cykl życia infrastruktury i budownictwa, a przyświeca jej wizja bycia inwestorem z długoterminową perspektywą, zarządzającym zdywersyfikowanym portfelem inwestycji w infrastrukturę transportową i budownictwo dla przyszłych pokoleń w Polsce – dodaje.

