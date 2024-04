Praca źródłem stresu. Co tydzień doczuwa go większość pracowników

Wygodne i szybkie przemieszczanie się

Rower elektryczny może być szybkim i wygodnym środkiem transportu, np. do szkoły, ale sprawdzi się również w przypadku krótkich dystansów, takich jak przejażdżka z rodziną po mieście. Pozwala na osiąganie wyższych prędkości z mniejszym wysiłkiem, dzięki czemu rowerzysta może zaoszczędzić czas i energię podczas podróży. Rowery elektryczne przyciągają zarówno osoby starsze, które mogą mieć trudności z jazdą na tradycyjnym rowerze, jak i te, szukające alternatywnych środków transportu do pracy. Ich ogromną zaletą jest obecność silnika elektrycznego, który zapewnia dodatkową moc, co ułatwia jazdę na trudniejszym terenie, a także pokonywanie większych odległości czy stromych wzniesień.

Cichy środek transportu

Rowery elektryczne są bardzo ciche w porównaniu do pojazdów z silnikami spalinowymi. Przesiadając się na nie, można przyczynić się do zmniejszenia emisji hałasu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców w naszej okolicy.

Oszczędność finansowa

Coraz więcej ludzi szuka ekonomicznych środków transportu, stąd rynkowy popyt na jednoślady elektryczne cały czas rośnie. Choć początkowy koszt zakupu takiego roweru jest wysoki, to korzystanie z niego pozwala na uzyskanie długoterminowych oszczędności. Zamiast płacić za paliwo czy bilety na komunikację publiczną, rower elektryczny jest zasilany energią elektryczną z akumulatora, dzięki czemu jest tańszy w eksploatacji. Ponadto, e-rower może pomóc zaoszczędzić na kosztach parkowania i uniknąć potencjalnych opłat, związanych z utrzymaniem tradycyjnego pojazdu.

Dostępność i różnorodność modeli

– Bacznie obserwując rosnące zainteresowanie rowerami z napędem elektrycznym oraz uwzględniając aktualne trendy, postawiliśmy na rowery elektryczne o różnych specyfikacjach i designie. Dzięki temu Klienci będą mieli większą szansę na znalezienie modelu, zgodnego z ich potrzebami oraz preferencjami – wyjaśnia Adam Ziętek, właściciel i założyciel marki STORM.

Wśród nowości STORM znajdują się m.in.:

E-MTB E-Stella 3.0

Specyfikacja:

· Typ: damski

· Korba: Bafang, aluminiowa, 38 T

· Wyświetlacz: Bafang, DP C244.C

· Silnik: Bafang, centralny M310, 250 W

· Bateria: Bafang, 20 Ah, 720 Wh, 36 V

· Kaseta, przerzutka tylna: Shimano

E-trekking E-Diamond Deep 4.0

Specyfikacja:

· Typ: damski

· Korba: Bafang, aluminiowa, 38 T

· Wyświetlacz: Bafang DP E160.C

· Silnik: Bafang, centralny M200, 250 W

· Bateria: Bafang, 14 Ah, 504 Wh

· Kaseta, przerzutka tylna: Shimano

Jednoślady elektryczne to ekonomiczna forma transportu. Branża rowerowa jest dynamiczna, a inwestowanie w tego typu sprzęt pozwala markom na pozostanie konkurencyjnymi na rynku. Polski producent rowerów STORM cały czas się rozwija i poszukuje nowych rozwiązań, żeby spełniać potrzeby klientów. Ponadto, stawia na jakość, komfort oraz odpowiada na zmieniające się trendy, czego dowodem są wprowadzone przez niego do sprzedaży jednoślady elektryczne.

Nowy producent rowerów w Polsce - firma STORM

To jedna z wiodących polskich marek, zajmująca się produkcją i montażem rowerów. Marka pojawiła się na rynku w 2015 roku i do dnia dzisiejszego stała się nr 3 pod względem produkcji i sprzedaży na rynku polskim. Założycielem marki STORM jest Adam Ziętek, który od samego początku aktywnie realizuje plan budowy jednej z najlepszych firm rowerowych.

Marka STORM dostępna jest w ponad 350 punktach dystrybucji, zlokalizowanych w całej Polsce. W portfolio produktowym znajdują się rowery MTB, trekkingowe, crossowe, miejskie oraz dziecięce, dopasowane do potrzeb zarówno kobiet jak i mężczyzn, a także dzieci. W 2023 roku do oferty marki STORM trafiły rowery elektryczne oraz gravele.

Wszystkie rowery marki STORM produkowane są na nowoczesnej linii produkcyjnej, wyposażonej w bardzo dobrej jakości maszyny, służące do montażu rowerów. Do produkcji rowerów używane są komponenty wysokiej jakości. Każdy z wyprodukowanych jednośladów jest dokładnie sprawdzany zaraz po zakończeniu procesu produkcji pod kątem technicznym i jakościowym. Obecnie, zakład produkcyjny posiada moce produkcyjne na poziomie 250 000 szt. rocznie. W ostatnich latach produkcja wynosiła blisko 100 000 szt. rocznie.

Marka STORM została w bieżącym roku doceniona m.in. przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną za inwestycje, jakie Firma zrealizowała w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

