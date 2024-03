Trzymaj akumulator w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i ekstremalnych temperatur

Zaleca się przechowywanie w temperaturze pokojowej (10°C - 20°C), unikając skrajnych warunków

Korzystaj z zimowych ochraniaczy, aby izolować akumulator i chronić go przed mrozem

Utrzymuj akumulator między 30% a 60% jego maksymalnej pojemności, aby uniknąć przegrzania się baterii

Regularnie sprawdzaj poziom naładowania akumulatora, szczególnie przed sezonem i dostosowuj go do zalecanych parametrów

Koniecznie sprawdź pojemność akumulatora na początku sezonu, szczególnie po dłuższej przerwie w eksploatacji.

Odpowiednie przechowywanie - klucz do długowieczności

W kontekście wydajności i trwałości akumulatora w rowerze elektrycznym, właściwe przechowywanie jest kluczowym czynnikiem, zwłaszcza w okresie zimowym. Akumulator powinien być trzymany w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i ekstremalnych temperatur. Zaleca się przechowywanie go w temperaturze pokojowej, gdzie nie występują skrajne warunki, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajność. „Warto przechowywać akumulatory w umiarkowanej temperaturze, najlepiej między 10°C a 20°C. Unikajmy miejsc podatnych na ekstremalne spadki temperatury” – mówi ekspert.

Ochrona przed niskimi temperaturami

W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera ważne jest, aby zastosować odpowiednie środki ochronne, takie jak zimowe ochraniacze, które zapewnią izolację i ochronę przed mrozem. Korzystanie z tych akcesoriów może mieć kluczowe znaczenie dla długowieczności i wydajności akumulatora, zwłaszcza w przypadku ekstremalnych warunków zimowych. Unikniemy w ten sposób potencjalnych problemów związanych ze spadkiem wydajności baterii oraz skrócenia jej żywotności. Dbanie o odpowiednią izolację akumulatora podczas zimowego przechowywania roweru elektrycznego jest niezwykle istotne dla zachowania jego pełnej funkcjonalności i gotowości do użytku w każdej chwili.

Przechowuj z głową

Aby zadbać o żywotność akumulatora w e-biku, kluczowe jest utrzymanie go w odpowiednim stanie naładowania. Ekspert Bosch eBike Systems, zaleca utrzymanie akumulatora między 30% a 60% jego maksymalnej pojemności. Dzięki temu unikniemy przegrzania się baterii i zachowamy jej wydajność na dłuższy czas. Regularne sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora oraz dostosowywanie go do zalecanych parametrów pozwoli cieszyć się niezawodnością sprzętu nawet w trudnych warunkach zimowych.

Przed sezonem... najlepiej sprawdź pojemność akumulatora

Warto pamiętać, że na początku sezonu konieczne jest dokładne sprawdzenie pojemności akumulatora, szczególnie jeśli był on przez dłuższy czas nieużywany. Specjalne testery mogą pomóc w ocenie sprawności akumulatora, abyśmy mieli pewność, że jest on gotowy do użytku. Regularna kontrola stanu akumulatora pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewni bezproblemową jazdę przez cały sezon.Dbałość o akumulator w zimowych warunkach nie tylko przedłuży jego żywotność, ale także zapewni dłuższe i bardziej satysfakcjonujące przejażdżki. Zatem warto poświęcić trochę czasu na staranne przygotowanie sprzętu do zimy, aby cieszyć się bezproblemową jazdą przez cały sezon.

