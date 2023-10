Strategia zrównoważonego rozwoju w e-commerce. RE-ZIP z finansowaniem od Tangent Line

Rocznie na całym świecie jest wysyłanych ponad 200 miliardów paczek, które generują około 200 miliardów jednorazowych opakowań wyrzucanych do śmieci. Mimo że recykling pod wieloma względami jest lepszy niż stosowanie materiałów pierwotnych, generowany ślad węglowy jest znacznie wyższy ze względu na procesy recyklingu wymagające wysokiej emisji dwutlenku węgla. Proekologicznym rozwiązaniem jest ponowne użycie opakowań w wielokrotnym obiegu – „reuse before recycle”. Wystarczy kilka razy wykorzystać to samo opakowanie przed przekazaniem go do recyklingu i tylko dzięki temu można zaoszczędzić do 87% CO2 w porównaniu z najlepszymi opakowaniami jednorazowymi pochodzącymi z recyklingu. RE-ZIP używa opakowań i toreb z opatentowaną metodą składania do wielkości koperty, aby docelowo zastąpić nimi zwykłe opakowania kartonowe i plastikowe torby w duchu zrównoważonego rozwoju rynku e-commerce.

Koncepcja obiegu cyrkularnego RE-ZIP, dzięki opatentowanym i składanym opakowaniom, gęstej sieci punktów zwrotu i nowoczesnemu oprogramowaniu, rzuca wyzwanie opakowaniom jednorazowym na rynku e-commerce, umożliwiając sklepom internetowym zaoszczędzenie na kosztach opakowań i znaczne zmniejszenie emisji CO2. RE-ZIP pozyskał właśnie finansowanie od inwestorów z Danii (Planetary Impact Ventures oraz EIFO), Szwajcarii (Collateral Good Ventures) oraz polskiego funduszu Tangent Line. Wartość inwestycji wyniosła 3,1 mln euro.

- Członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Wierzymy w model cyrkularny w e-commerce, a inwestycja w RE-ZIP to nie tylko decyzja biznesowa. Jest ona przede wszystkim podyktowana postępującymi zmianami klimatycznymi, które mogą zostać powstrzymane wyłącznie poprzez proekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Ponadto, jako fundusz inwestycyjny odpowiedzialny społecznie, łączą nas wspólne cele i filozofia biznesu. Jesteśmy również zobligowani do raportowania naszego zaangażowania w tym obszarze. ESG wyznacza bardzo silne trendy w światowej gospodarce. Esencja zbiorów regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, społecznie odpowiedzialnym i wspierającym ochronę środowiska wraz z etycznymi regułami ładu korporacyjnego, to fundamenty zasad polityki inwestycyjnej funduszy zaliczanych do rodziny ESG – powiedziała Monika Borowiecka, Founding Partner w Tangent Line.

RE-ZIP jako pierwszy zaprojektował swoje rozwiązanie, w tym opakowanie tak, aby było w pełni ekologiczne. Dzięki 3-6-krotnemu obiegowi tego samego opakowania można ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 70-80% w porównaniu do najlepszych, jednorazowych opakowań kartonowych z recyklingu. Innym ważnym aspektem jest aspekt finansowy. Gdy klient zwróci opakowanie RE-ZIP do puntu zwrotu, otrzymuje voucher zniżkowy do sklepu internetowego na kolejne zakupy – stwierdził Thomas Fugl, Co-founder & CCO w RE-ZIP.

Projekt RE-ZIP na rynku polskim rozwijany jest wspólnie z InPost pod brandem EkoBox. – Jako InPost zamierzamy być liderem zrównoważonych zmian w logistyce e-commerce. Angażujemy się w walkę ze zmianami klimatycznymi, a pomaga nam w tym nasz model biznesowy – rozwój sieci maszyn Paczkomat jest przykładem walki ze zmianami klimatycznymi przy rosnącym znaczeniu handlu elektronicznego. Projekt opakowań wielokrotnego użytku rozwijany wspólnie z RE-ZIP pod brandem EkoBox, to kolejny krok w kierunku zapewnienia kompleksowego, zrównoważonego rozwiązania dla sprzedawców i klientów – dodała Izabela Karolczyk-Szafrańska , Chief Marketing Officer w InPost.

RE-ZIP w tym roku otrzymał prestiżowy certyfikat B Corp. Certyfikacja odzwierciedla zaangażowanie spółki w utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Pieniądze to nie wszystko - Ewelina Degowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.