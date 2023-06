SuperMenu by Anna Lewandowska bierze pod lupę wybory dietetyczne i styl życia Polaków

W raporcie „Zdrowie na talerzu” przygotowanym z okazji 3. urodzin marki cateringu dietetycznego SuperMenu by Anna Lewandowska wzięto pod lupę wybory dietetyczne, a także przyzwyczajenia mieszkańców największych polskich miast, dotyczące prowadzonego przez nich stylu życia. Okazuje się, że o ile wyraźnie widzimy wzajemne powiązania pomiędzy prowadzeniem regularnej aktywności fizycznej i zachowaniem równowagi psychicznej, to już tylko co piąty z nas zdaje sobie sprawę z istnienia zależności między zdrowym odżywianiem a dobrym samopoczuciem.

Także zdrowa dieta i aktywność fizyczna są nieodłącznymi elementami osiągania harmonii w naszym życiu. Właściwie zbilansowane posiłki, bogate w wartościowe składniki odżywcze, wspierają nasze ciało i umysł, przyczyniając się do utrzymania dobrej kondycji - zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Z przeprowadzonego przez SuperMenu badania wynika, że choć 63% respondentów pozytywnie oceniło swój stan zdrowia fizycznego, to już swój dobrostan psychiczny - jako dobry lub bardzo dobry - określiło zaledwie 57% osób. Cieszyć może jednak fakt, że aż 96% osób zadeklarowało, że chciałoby wprowadzić zmiany na rzecz zdrowszego stylu życia. Co więc najbardziej chcieliby zmienić Polacy? Okazuje się, że najczęściej deklarujemy chęć zredukowania stresu, zwiększenia aktywności fizycznej, zadbania o więcej relaksu i jakościowego wypoczynku, a także o odpowiednią dietę.

Jak podkreśla Łukasz Sieńczewski, główny konsultant dietetyczny SuperMenu by Anna Lewandowska, skuteczne odżywianie powinno opierać się na świadomym wyborze odpowiednich produktów spożywczych, eliminacji szkodliwych składników oraz dostosowaniu diety do indywidualnych potrzeb i tolerancji organizmu. Coraz więcej osób w Polsce podejmuje starania w celu poprawy jakości swojej diety. Nie ogranicza się to jedynie do zmniejszenia kaloryczności posiłków, ale również do eliminacji pewnych składników z jadłospisu. Najczęściej wykluczane z diety: są cukier, laktoza oraz mięso. To świadczy o naszej rosnącej świadomości i chęci dokonywania pozytywnych zmian w sposobie odżywiania.

A na co w takim zwracamy uwagę komponując nasze posiłki? Okazuje się, że kluczowe są przede wszystkim trzy elementy: smak, różnorodność i jakość. Nasze preferencje smakowe są w dużej mierze kształtowane przez otoczenie i przyzwyczajenia. Często przyzwyczailiśmy się do smaku wysoko przetworzonych produktów, o dużym udziale cukru. Jednak dobra wiadomość jest taka, że możemy zmienić swoje nawyki i „nauczyć się” smaku zdrowia płynącego prosto z natury.

Współczesny tryb życia stawia przed nami wiele wyzwań i w związku z tym wiele osób wciąż boryka się z trudnościami w skomponowaniu i utrzymaniu zdrowej diety. Pokusy, podjadanie pomiędzy posiłkami, brak czasu na gotowanie, brak wiedzy w zakresie zdrowego komponowania posiłków - to tylko niektóre z nich. W takiej sytuacji warto sięgnąć po rozwiązania, które mogą nam pomóc w osiągnięciu pozytywnych zmian prozdrowotnych. Jednym z nich są cateringi dietetyczne, które oferują skomponowane przez ekspertów plany żywieniowe. Za ich sprawą możemy cieszyć się różnorodnym menu, które uwzględnia nasze preferencje żywieniowe oraz dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu zdrowe odżywianie stało się prostsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej!

Tańczące Z Promocjami 19.06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.