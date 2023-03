Tani gaz dla przedsiębiorców. Które branże na tym zyskają?

Accor One Living wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania hotelarskie i wsparcie dla projektów wielofunkcyjnych

- Rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów - od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Tani gaz nie tylko dla piekarni

W czwartkowym głosowaniu Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy rozszerzającej grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z tańszego gazu, zgodnie z którymi z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie prowadzące piekarnie, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

W uchwalonej przez Sejm 8 lutego ustawie o postępowaniu egzekucyjnym przewidziano, że pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeżeli natomiast działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to by otrzymać wsparcie, przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

Senatorowie zatroszczyli się o spółdzielnie

Senatorowie zaproponowali trzy poprawki. Dwie z nich likwidują przyjęte w ustawie kryteria możliwości zastosowania ceny maksymalnej paliwa gazowego w odniesieniu do spółdzielni prowadzących działalność piekarniczą. Tym samym z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie, w przypadku których działalność piekarnicza nie jest główną działalnością ani największym źródłem przychodów. Sejm zgodził się z tymi zapisami.

Tak rząd chce walczyć z drożyzną

Minister Buda w rozmowie z PAP stwierdził, że przyjęta w czwartek przez parlament ustawa to kolejny element rządowych działań, które przeciwdziałają wysokim cenom energii spowodowanym przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę.

- Wprowadzone do ustawy rozwiązania wychodzą naprzeciw specyfice działalności spółdzielni, które zajmują się m.in. produkcją piekarską i ciastkarską - zaznaczył. - Spółdzielczość spożywcza to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce, a w sklepach tego rodzaju wielu Polaków codziennie robi zakupy – dodał szef MRiT. Minister Buda przypomniał, że maksymalna cena będzie obowiązywać do końca tego roku.

Trzecia poprawka wprowadza efektywny sposób raportowania o wydatkowaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na wypłaty rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z podmiotami z branży piekarniczej.

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

