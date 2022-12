The Engineers Band zagra na MIŃKIEJ 65!

GFT: blisko co drugi bank wykorzystuje ponad 20-letni system core banking

FREE NOW podsumowuje 10 lat w Polsce. 2022 rok rekordowym w historii

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych już teraz otwiera obchody „roku kopernikańskiego” poprzez wyjątkowy weekend 9 - 11 grudnia. W jego trakcie, na Mińskiej 65 odbędzie się zarówno maraton tworzenia gier jak i wyjątkowy koncert coverów.

The Engineers Band to bogaty, nieustannie doskonalony i powiększany repertuar jest niewątpliwym atutem zespołu. Można w nim odnaleźć standardy muzyki rozrywkowej, tanecznej, wielkie przeboje muzyki pop czy rocka, zarówno w wersji wokalnej jak i czysto instrumentalnej. Dodatkowym wyróżnikiem zespołu jest także jego nietypowy skład. Łączy on w sobie małą orkiestrę smyczkową z bardziej typowym big-bandem.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych to instytucja kultury, której nadrzędnym celem jest wspieranie i promowanie działań polskich przemysłów kreatywnych na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. W swoich działaniach Centrum skupia się na wspieraniu polskiego gamedevu, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i użytkowych.