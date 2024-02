To największy w Polsce i trzeci w Europie system wypożyczalni miejskich rowerów

Co czeka rynek pracy w 2024 roku? Trendy korzystne dla pracowników

Pierwotnie w I fazie miało być dostępnych 1260 rowerów w siedmiu miastach, ale część prac wdrożeniowych udało się przyspieszyć. Nowy system jest już dostępny dla mieszkańców ośmiu miast: Katowic, Sosnowca, Tychów, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Docelowo system obejmie 7 tysięcy jednośladów i 924 stacje w 31 gminach.

- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest największą metropolią w tej części Europy. Jesteśmy swego rodzaju miastem miast, które z jednej strony pozwala miastom oraz gminom zachowywać swoją tożsamość, a z drugiej strony budować efekty synergii tam, gdzie granice wydają się zbędne. Założenia te idealnie realizuje Metrorower – mówi Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu GZM. - Uruchomienie największego w Polsce systemu rowerów miejskich to dla nas kamień milowy. Uzupełnia on istniejący system Transport GZM. Realizując między innymi ideę „ostatniej mili”. Inwestycja nie tylko umożliwi mieszkańcom wygodniejsze poruszanie się po mieście, ale także wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki. Wierze, że Metrorower ze swoją skalą i innowacjami będzie inspiracją dla innych miast w Polsce i Europie – dodaje Karolczak.

Na użytkowników Metroroweru czekają rowery IV generacji wyposażone w nadajnik GPS. Oznacza to, że nie będzie potrzeby przypinania ich do stojaków, a system pozwoli na swobodne przemieszczanie się pomiędzy gminami i pozostawienie roweru w innej miejscowości.

Przyspieszamy

Wg pierwotnych planów, w II fazie liczba rowerów miała wzrosnąć do niemal 4800, a w III do docelowych 7000. Choć plany zakładały dłuższy czas oczekiwania na kolejne fazy, wszystko wydarzy się szybciej niż planowano. 23 lutego Zgromadzenie GZM przyjęło uchwałę, która umożliwi przyspieszenie realizacji II i III fazy Metroroweru na przełom lipca i sierpnia tego roku.

- Dzięki perfekcji operacyjnej zespołów technicznych Nextbike, już latem tego roku uruchomimy w pełni funkcjonalny system Metroroweru z 7000 rowerami, przyspieszając realizację o ponad 12 miesięcy w stosunku do pierwotnej umowy z GZM. Taki system ma realną szansę, aby w ciągu roku wygenerować nawet kilkanaście milionów wypożyczeń, stając się potężną siłą w transformacji polskiej mobilności miejskiej. Weźmy przykład Warszawy, która dysponując 3000 rowerami na 1,76 miliona mieszkańców w sezonie 2023 zanotowała około 5 milionów wypożyczeń. GZM licząca ponad 2 mln mieszkańców jawi się jako miejsce o znacznie większym potencjale. Jestem głęboko przekonany, że efektywna realizacja tego projektu przyniesie liczne korzyści mieszkańcom całej metropolii GZM, stając się kluczowym elementem w poprawie jakości życia i mobilności w tym regionie – komentuje Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike Polska.

Dla pasażerów Transport GZM godzina gratis

Metrorower jako element Transportu GZM pojawił się w już w taryfie, co jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Każdy pasażer posiadający bilet średniookresowy lub długookresowy, od 24-godzinnych do 180-dniowych oraz posiadacz potwierdzonego w systemie Transport GZM prawa do bezpłatnych przejazdów, będzie mógł bezpłatnie korzystać z Metroroweru przez 60 minut dziennie. Za pół godziny jazdy pozostali użytkownicy zapłacą 1 zł, a za godzinę 2,50. Wraz z dłuższym czasem stawka będzie wzrastać. Będzie można również wykupić abonamenty roczne, półroczne i miesięczne. Rowery będzie można wypożyczyć z poziomu dedykowanej aplikacji Metrorower, stworzonej przez Nextbike. Można w niej nie tylko łatwo zlokalizować najbliższą stację czy rower, ale również sprawdzić liczbę spalonych kalorii czy zmniejszony ślad węglowy. W przyszłości rowery będą również dostępne w aplikacji Transport GZM.

Mapę, szczegółowy instruktaż oraz cennik można znaleźć na stronie Metroroweru: www.metrorower.transportgzm.pl

W stronę transportu przyszłości

Realizowane przez GZM inwestycje w transport rowerowy, a także transport kolejowy i komunikację miejską, wpisują się w cele planu zrównoważonej mobilności miejskiej, który jest strategicznym dokumentem transportowym w GZM. Plan zakłada realizację działań, które zachęcą mieszkańców do przesiadki z samochodów na bardziej zrównoważone formy transportu. Efektem ma być zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach i gminach GZM oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Działania integrujące różne formy transportu w GZM wpisują się ponadto w zyskującą na popularności koncepcję mobilności jako usługi (MaaS). Takie podejście do transportu publicznego wdraża się już w Azji, ale i bliżej nas w Szwecji, Holandii czy Belgii. Najnowsze badania firmy Juniper dotyczące mobilności przewidują, że liczba użytkowników zintegrowanych usług typu MaaS wzrośnie o 326% do 2028 roku.

