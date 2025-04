Rewolucja w łańcuchu dostaw

Do tej pory Too Good To Go koncentrowało się głównie na ratowaniu żywności z lokali gastronomicznych i sklepów poprzez system Paczek Niespodzianek. Nowa usługa Box Too Good To Go to prawdziwy game-changer, który przenosi walkę z marnowaniem żywności na wcześniejszy etap łańcucha dostaw - bezpośrednio do producentów i hurtowników.

"To prawdziwa rewolucja w naszym modelu biznesowym. Dzięki Box Too Good To Go możemy dotrzeć do kolejnego obszaru, w którym marnowanie żywności jest ogromnym problemem" - podkreśla Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go.

Rozwiązanie, które zmienia reguły gry

Skala problemu jest ogromna - według danych Eurostatu (2023), w Europie marnuje się około 11 milionów ton żywności rocznie już na etapie produkcji i przetwórstwa, generując straty sięgające 15 miliardów euro. Box Too Good To Go całkowicie zmienia reguły gry, przekształcając potencjalne straty w zyski.

W ramach tej przełomowej usługi Too Good To Go przejmuje na siebie cały ciężar logistyczny - skupuje nadwyżki bezpośrednio od producentów i hurtowników, tworzy atrakcyjne zestawy i zajmuje się ich dystrybucją do 4-milionowej społeczności użytkowników aplikacji.

Korzyści dla wszystkich stron

Rewolucyjność rozwiązania Box Too Good To Go polega na stworzeniu sytuacji, w której zyskują wszyscy:

Producenci i hurtownicy otrzymują nowy kanał zbytu dla produktów, które z różnych powodów (zmiana opakowania, nadprodukcja, uszkodzone etykiety) nie mogłyby trafić do standardowej dystrybucji

otrzymują nowy kanał zbytu dla produktów, które z różnych powodów (zmiana opakowania, nadprodukcja, uszkodzone etykiety) nie mogłyby trafić do standardowej dystrybucji Konsumenci zyskują dostęp do wysokiej jakości produktów znanych marek (m.in. Sonko, Heinz, OSHEE, Pudliszki, Mieszko) w atrakcyjnych cenach

zyskują dostęp do wysokiej jakości produktów znanych marek (m.in. Sonko, Heinz, OSHEE, Pudliszki, Mieszko) w atrakcyjnych cenach Planeta korzysta dzięki wymiernym efektom ekologicznym - uratowanie jednego Boxa to 15,7 kg unikniętych emisji CO2e i zaoszczędzenie 4698 litrów wody

Przełomowy krok w walce z kryzysem klimatycznym

Według Projektu Drawdown (2020), niemarnowanie żywności to działanie numer jeden w walce z kryzysem klimatycznym. Usługa Box Too Good To Go stanowi rewolucyjny krok w tej walce, umożliwiając efektywne zagospodarowanie nadwyżek żywności na skalę przemysłową.

"Razem z Too Good To Go podjęliśmy kroki w kierunku redukcji marnowania żywności. Usługa Box Too Good To Go całkowicie zmienia zasady dystrybucji produktów, które z różnych względów nie mogły trafić do tradycyjnych kanałów sprzedaży" - mówi Eliza Olech, Brand Manager SONKO.

Globalnie Too Good To Go ratuje 4 posiłki na sekundę, podczas gdy 80 000 posiłków w tym samym czasie trafia do kosza. Box Too Good To Go to rewolucyjny krok w stronę zwiększenia skali pozytywnego wpływu i fundamentalna zmiana w podejściu do problemu marnowania żywności w łańcuchu dostaw.