TOP 10 nowych aut w sierpniu. Jedna marka wciąż jest bezkonkurencyjna

Chińskie samochody podbijają serca Polaków. To kwestia ceny?

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w sierpniu zarejestrowano 37 071 nowych samochodów osobowych (+2,5 proc. rdr) i 4 801 nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (-3,4 proc. rdr). Skumulowany wzrost całego rynku wyniósł 1,8 proc. rdr.

Mazda niespodziewanie w TOP 10

Toyota cały czas pozostaje zdecydowanym liderem rynku nowych samochodów osobowych. Japońska marka w sierpniu co prawda odnotowała spadek liczby rejestracji względem analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 17 proc., ale 7 213 rejestracji to i tak niemal dwa razy więcej niż druga marka z tego zestawienia zestawieniu.

Tą drugą marką jest oczywiście Skoda, która od jakiegoś czasu nie opuszcza tego stopnia podium. Co istotne, czeska marka zwiększyła liczbę rejestracji aż o 20 proc., osiągając rejestrację 3 700 egzemplarzy. Na trzecim miejscu znalazł się Volkswagen z wynikiem 2 499 rejestracji.

W czołowej dziesiątce doszło do jednej niespodzianki. Znalazła się w niej bowiem Mazda z 1 279 egzemplarzami, co oznacza wzrost względem sierpnia 2023 roku aż o 69 proc. (najwięcej spośród marek TOP 15).

Audi pozostaje najlepiej sprzedającą się marką premium (2 339 egz.), wyprzedzając Mercedesa (2 150) i BMW (1 865). Kolejny świetny miesiąc odnotował Lexus, który ze 1 150 egzemplarzami zwiększył liczbę rejestracji rok do roku o 63 proc. Na drugim biegunie w sierpniu znalazło się Volvo, którego sprzedaż mocno zanurkowała – o 37 proc. do 448 egzemplarzy. Szwedzka marka w analogicznym okresie ubiegłego roku była przed Lexusem, a teraz zamyka czołową dwudziestkę.

Najpopularniejszym modelem w sierpniu była Toyota Corollą (1 705 egz.) przed Toyotą Yaris Cross (1 591) i Toyotą Yaris (1 122). Japoński producent zdominował więc to zestawienie. Na w/w świetną sprzedaż Mazdy zapracowały głównie Mazda CX-30 (578) oraz Mazda 3 (540).

Tylko jeden rodzaj napędu ze spadkiem sprzedaży

Biorąc pod uwagę rejestracje według rodzaju napędu, po sierpniu 2024 r. najpopularniejszym wyborem nadal są samochody na benzynę, ale ich udział w rynku szybko maleje. Od stycznia do sierpnia 2023 r. było to 43,4 proc., podczas gdy teraz to już tylko 36,9 proc. Benzyniaki są też jedynym rodzajem napędu obok FCEV, którego liczba rejestracji spadła względem 2023 roku.

Drugim najpopularniejszym rodzajem napędu są miękkie hybrydy (MHEV), które wybiera 24,1 proc. klientów (wzrost o 40,7 proc. rdr), a trzecim pełne hybrydy – 22 proc. udziału w rynku i wzrost o 38,3 proc. rdr. Diesle mają 8,7 proc. udziału, samochody elektryczne (BEV) 3,1 proc., samochody na LPG 2,7 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) 2,6 proc.

Ranger ponownie na czele

Tak jak Toyota od dawna jest liderem rynku nowych samochodów osobowych, tak Renault nie ma konkurencji na rynku nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W sierpniu zarejestrowano 985 samochodów francuskiego producenta, co pozwoliło mu objąć ponad 20 proc. udziału w rynku.

Podium w sierpniu dość spodziewanie uzupełniły Ford (717 egzemplarzy) oraz Fiat (526). Dla amerykańskiego producenta najważniejszym wydarzeniem tego miesiącu jest odzyskanie pozycji lidera w segmencie pick-upów przez Forda Rangera po kilkunastu miesiącach przerwy. Spośród marek TOP 10 największy wzrost sprzedaży odnotował natomiast Citroen (+72,6 proc. rdr).

Najpopularniejszym modelem w sierpniu był oczywiście Renault Master (725 egz.), którego liczba rejestracji była niemal dwa razy wyższa od drugiego Mercedesa Sprintera (374). W czołowej piątce znalazły się jeszcze Fiat Ducato (369), Iveco Daily (344) oraz Toyota Proace City (314).

Wszystkie rodzaje samochodów tanieją w Superauto.pl

Uzupełnieniem danych sprzedażowych są liczby pochodzące z platformy sprzedażowej Superauto.pl. W sierpniu najpopularniejszą marką wolumenową na tej platformie była Skoda (15 proc.), która minimalnie wyprzedziła Toyotę (blisko 15 proc.) i Hyundaia (12 proc.). Średnia cena samochodu marki popularnej wyniosła 133 467 zł, będąc niższą o ponad 6 tysięcy złotych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podobny trend ma miejsce w segmencie samochodów premium, gdzie średnia cena na platformie sprzedażowej Superauto.pl wyniosła 273 852 zł, podczas gdy rok temu było to 314 007 zł. Najpopularniejszą marką premium w sierpniu w Superauto.pl był Mercedes (43 proc.) przed Audi (21 proc.) i BMW (15 proc.).

W segmencie samochodów dostawczych klienci Superauto.pl najczęściej decydowali się na Renault (31 proc.), Forda (19 proc.) i Fiata (16 proc.). Podobnie jak w pozostałych segmentach, średnia cena samochodu dostawczego względem sierpnia 2023 r. spadła z 147 789 zł – do 133 467 zł netto.

- Obserwując obecne trendy na polskim rynku motoryzacyjnym, dostrzegam zmiany w preferencjach konsumentów i dynamice rynku. Chociaż Toyota utrzymuje swoją dominującą pozycję, to wzrost popularności marek premium jest aż nadto widoczny. Widoczny jest również spadek udziału samochodów benzynowych na rzecz technologii hybrydowych oraz wzrost zainteresowania chińskimi samochodami. Na bieżąco śledzimy trendy panujące na rynku, aby nasza oferta była dostosowywana do zmieniających się potrzeb klientów. Dlatego też na platformie sprzedażowej Superauto.pl można znaleźć kilkadziesiąt egzemplarzy modeli MG, BAICa i Omody, które są dostępne od ręki w różnych wersjach wyposażeniowych i silnikowych – komentuje Bartosz Chojnacki, wiceprezes zarządu Superauto.pl.

