Technologie, które zmieniają kolej

Transformacja cyfrowa nie tylko poprawia funkcjonowanie infrastruktury kolejowej, ale także odpowiada na stare wyzwania branży. Są to m.in. czasochłonne procesy czy brak precyzyjnych danych. Z kolei nowoczesne rozwiązania, nie tylko poprawiają jakość usług oraz konkurencyjność sektora, ale i zwiększają bezpieczeństwo. Operacje terenowe w branży kolejowej wymagają precyzji i niezawodności. Kluczowym elementem umożliwiającym te działania stają się nowoczesne technologie, które wspierają cyfrową transformację kolejnictwa w Polsce.

W odpowiednich rozwiązaniach dla sektora kolejowego specjalizuje się Getac, globalny lider w dziedzinie wytrzymałych technologii mobilnych i inteligentnych rozwiązań wideo, w tym laptopów i tabletów, oprogramowania, kamer noszonych na ciele, czy systemów wideo do pojazdów.

Urządzenia przenośne Getac, takie jak tablety ZX80 i ZX10 z systemem Android oraz F110 i V110 z systemem Windows, odgrywają kluczową rolę w realizacji operacji terenowych. Dodatkowym atutem jest ich niezawodność, nawet w trudnych warunkach terenowych, co czyni je kluczowym wsparciem dla jednego z najważniejszych sektorów gospodarki w Polsce.

Z kolei Petrosoft.pl dostarcza zaawansowane oprogramowanie, w tym systemy mRails i RailSoft Web 3.0., które pozwalają na realizację działań w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność używania tradycyjnej dokumentacji papierowej. Wdrożenie tych technologii umożliwia natychmiastowe przesyłanie danych bezpośrednio do centrali.

– Nowoczesne technologie zmieniają kolej na wielu poziomach – od automatyzacji codziennych operacji po poprawę bezpieczeństwa i punktualności. Dzięki takim rozwiązaniom można sprostać współczesnym wyzwaniom i jednocześnie wyznaczać nowe standardy efektywności – zaznacza Tomasz Buff, Dyrektor Handlowy w Petrosoft.pl.

Nowoczesne rozwiązania w praktyce

Dla przykładu maszyniści i rewidenci mogą obecnie wykonywać takie zadania, jak przejęcie i zdanie lokomotywy, dołączanie i odpinanie wagonów, a także przeglądy. Wystawianie dokumentów, takich jak ewidencja pojazdów w składzie, czy sporządzanie kart próby hamulca z możliwością wyłączenia z ruchu niesprawnych wagonów, odbywa się teraz w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo technologie te wspierają realizację przewozów oraz rejestrowanie czasu pracy z podziałem na konkretne działania, takie jak manewry czy grzanie silnika. Użytkownicy mogą zgłaszać usterki i wyłączenia pojazdów, prowadzić oględziny składu, lokalizować wagony na bocznicach oraz tankować lokomotywy. Obsługa terminali kontenerowych i bocznic także została zoptymalizowana dzięki cyfrowym narzędziom.

Zintegrowane systemy pozwalają na weryfikację i potwierdzanie dokumentacji, w tym Wykazów Ostrzeżeń Stałych (WOS), biuletynów, instrukcji czy regulaminów stacji. Dostęp do aktualnej karty znajomości szlaku oraz książki pokładowej pojazdu trakcyjnego, dodatkowo usprawnia procesy terenowe.

– Cyfryzacja kolei to nie tylko usprawnienie operacji, ale także fundamentalna zmiana w sposobie zarządzania infrastrukturą i procesami. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak urządzenia Getac i systemy Petrosoft.pl, można osiągnąć poziom precyzji i niezawodności, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nieosiągalny – mówi Tomasz Piktel, Business Development Manager w Getac.

Wyprzedzając rynek

Jednym z kluczowych obszarów rozwoju technologii w sektorze kolejowym jest precyzyjna geolokalizacja. Stąd rozwiązania Getac wyposażone są w procesory AI, które otwierają drzwi do wdrożenia bardziej zaawansowanych technologii, takich jak precyzyjna geolokalizacja czy zwiększone wsparcie dla automatyzacji procesów. Urządzenia oferują dokładność na poziomie 1–2 metrów, co umożliwia lepsze zarządzanie ruchem, dynamiczną korektę rozkładów jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego. Dzięki tym rozwiązaniom polskie koleje mogą sprostać wyzwaniom nowoczesnego rynku.

W planach jest dalszy rozwój funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Procesory AI, w które wyposażone są urządzenia Getac, otwierają możliwości wdrożenia bardziej zaawansowanych rozwiązań w przyszłości, takich jak analiza danych w czasie rzeczywistym czy predykcja awarii sprzętu.

– Precyzyjna geolokalizacja i zaawansowane technologie AI to już nie przyszłość, a teraźniejszość kolei. Dzięki właściwym urządzeniom i ich zdolności do analizy danych w czasie rzeczywistym możemy nie tylko lepiej zarządzać ruchem pociągów, ale także dynamicznie reagować na zmiany – podkreśla Tomasz Piktel.

Co istotne, to nie pierwszy projekt Getaca we współpracy z koleją. Deutsche Bahn używa już wytrzymałych laptopów Getac S410, wykorzystując je przede wszystkim do rutynowych i ogólnych przeglądów oraz do konserwacji i napraw, co przyczynia się do minimalizacji czasu przestoju pociągów.

Nowy standard w branży kolejowej

Według dostarczonych danych, system RailSoft obsługuje dziennie ponad 2500 przejazdów pociągów, a z aplikacji mRails korzysta ponad 7000 użytkowników mobilnych. Takie wyniki pokazują skalę cyfryzacji, która przekształca sektor kolejowy w Polsce, wprowadzając nową jakość operacyjną. Dzięki Getac i Petrosoft.pl sektor kolejowy zyskuje nowy standard operacyjny – szybki, efektywny i w pełni cyfrowy. Elastyczność urządzeń oraz zaawansowanie systemów wyznaczają kierunek rozwoju dla całej branży, zmniejszając koszty, zwiększając bezpieczeństwo i usprawniając pracę tysięcy pracowników w terenie.

W obliczu rosnących wyzwań w obszarze logistyki i operacji kolejowych, partnerstwo to pokazuje, jak technologia może przekształcać tradycyjną branżę, wprowadzając ją w erę cyfryzacji. – Cyfryzacja to klucz do tego, aby sektor kolejowy stał się szybszy, bardziej efektywny i w pełni zintegrowany. Urządzenia Getac i rozwiązania Petrosoft.pl to przykład, jak technologia może zmieniać tradycyjne obszary gospodarki w kierunku innowacji i nowoczesności – mówi Tomasz Buff.