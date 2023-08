Trendy w branży biotechnologicznej. To jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki

Nowe trendy w biotechnologii

Biotechnologia obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów. Roczne przychody w sektorze są szacowane na 750 mld USD, a zatrudnienie obejmuje ponad milion pracowników na całym świecie. Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii, chemii, biologii i nauk inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że jej odkrycia znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Obejmuje szeroki zakres technik, które możemy wykorzystać w przetwórstwie przemysłowym i do celów badawczych.

Rozwój biotechnologii w czasie pandemii

Jak wskazuje raport Capital Group, „5 trends driving the future of biotech”, branża biotechnologiczna udowodniła swoją wartość w trakcie pandemii. Pandemia sprawiła, że wiele krajów zaakceptowało przyspieszoną ścieżkę zatwierdzania leków. Ustanowiony precedens staje się coraz bardziej powszechny. Wszystko dlatego, że potrzeba leczenia najróżniejszych chorób jest zwyczajnie nie do zaspokojenia. Kolejnym trendem wywołanym przez pandemię jest zwrócenie zdecydowanie większej uwagi na choroby zakaźne. Badania medyczne w tym zakresie dotychczas były bardzo mocno niedofinansowane. Obecnie, zaraz po onkologii, jest to wiodący sektor inwestycji pod kątem badań i rozwoju.

Przemysł biotechnologiczny rozwija się w imponującym tempie. Tempo wzrostu determinuje udostępnianie nowych technologii. Co więcej, w cyklu bieżącym projektowane są produkty, które mogą mieć realny wpływ na nasze życie. Kształtowanie trendów obejmuje poprawę zdrowia ludzi oraz sprostanie wyzwaniom, z którymi mierzy się dzisiejsze społeczeństwo. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw biotechnologicznych w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Jest coraz więcej kapitału akceptującego podwyższone ryzyko, który płynie w kierunku farmacji biotechnologicznej – mówi Sebastian Duży, dyrektor ds. badań i rozwoju z onesano, producenta naturalnych suplementów diety.

Komórki i geny jako leki

Kolejny etap rozwoju medycyny charakteryzuje się wykorzystywaniem komórek i genów jako leków. Oznacza to, że stopniowo stanie się możliwe leczenie tych chorób, które nie mogły być leczone chemią czy białkami oraz zastąpienie przewlekłych terapii krótkim, jednorazowym leczeniem. Innym istotnym trendem jest wykorzystywanie naturalnej zdolności naszego układu odpornościowego w leczeniu chorób. Pierwszym obszarem, w którym ta koncepcja odniosła sukces, była onkologia. Immuno-onkologia, czyli badanie i opracowywanie metod leczenia raka, które wykorzystują układ odpornościowy organizmu człowieka, jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów biotechnologii odkrywających ogromny potencjał naszego ciała.

Osesano

Onesano jest firmą biotechnologiczną, zaawansowanym i innowacyjnym producentem naturalnych suplementów diety. Sercem onesano są zakłady produkcyjne zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach, posiadające własne laboratorium oraz wykwalifikowaną kadrę specjalistów. To dzięki nim onesano może szczycić się autorskimi recepturami, opatentowanymi składami i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Produkcja jest realizowana w oparciu o najwyższe standardy, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Onesano jest firmą z polskim kapitałem, prowadzącą produkcję w naszym kraju i w pełni kontrolującą cały proces produkcyjny. Głównym obszarem działalności jest produkcja naturalnych suplementów diety w postaci bioestrów i unikalnego postbiotyku oraz funkcjonalnych dodatków do żywności zorientowanych na rynek spożywczy. Firma produkuje również suplementy diety dla zwierząt towarzyszących oraz posiada dedykowaną ofertę produktową dla rolnictwa.

