i Autor: Uber Eats

Ostatnie dni głosowania

Uber Eats Awards 2023. Które restauracje okażą się najlepsze w Polsce?

Tylko do końca sierpnia użytkownicy platformy Uber Eats mogą głosować na najlepsze restauracje w ogólnopolskim plebiscycie. Lokale mogą zostać nagrodzone aż w 5 kategoriach: Palce lizać, Najlepsza obsługa, Najlepsza potrawa wege, Tanio a dobrze oraz Moje odkrycie roku. To niepowtarzalna szansa nie tylko by docenić starania restauratorów, ale także otrzymać kody rabatowe uprawniające do złożenia zamówienia bez opłaty za dostawę.