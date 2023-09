Uczelnie jako ważne ogniwo w budowaniu świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju Premiera 3. publikacji Inspirownika

Po konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. Rola uczelni w budowaniu świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju z udziałem kierownika Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG z SGH, Piotra Glena, Alicji Pawłowskiej Piorun, ekspertki z Centrum Eksperckiego ESG Innowacje (ING Bank Śląski), Dominika Szostki - naczelnika Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i Mirosława Szyłak-Szydłowskiego, przewodniczącego Rektorskiej komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Politechniki Warszawskiej. Moderatorem dyskusji była Małgorzata Greszta, prezes CSR Consulting zarządzająca Kampanią 17. Celów.

To już 3. edycja publikacji

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj na naszej uczelni razem z panią prezes Małgorzatą Gresztą, możemy przedstawić Inspirownik. Myślę, że to bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich uczelni wyższych i pewnie nie tylko. Chcemy, aby uczelnie działały zgodnie ze zrównoważonym rozwojem – mówi Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak. – Cieszymy się, że we wrześniu mamy 26 st. C, ale czy zastanawiamy się, jaki to ma wpływ na klimat, gospodarkę i na nasze życie? – pyta prof. Wachowiak. Obecna podczas inauguracji Inspirownika prezes Małgorzata Greszta, partnerka zarządzająca CSR Consulting i Kampanii 17. Celów, zachęcała partnerów biznesowych do współpracy. CSR Consulting doradza firmom w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, ale wcześniej ważnym elementem działania stała się Agenda 2030 i Cele ZR.

– Drugim filarem działania firmy jest Kampania 17 Celów. – mówi prezes Małgorzata Greszta. –Kampania już od 7 lat mobilizuje biznes do współpracy, a tegorocznym jej hasłem jest „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”. A ponieważ świadomość na temat Agendy 2030 wciąż jest niska w społeczeństwie – odpowiedzią są Inspirowniki, mamy za sobą już dwa. Jeden dedykowany samorządom lokalnym, a drugi dla organizacji pozarządowych. Dziś przyszła pora na 3. Inspirownik, związany z uczelniami.

Dobre cele

Dwa lata temu powstała kampania Dobre Cele (www.dobrecele.pl), która oferuje materiały edukacyjne dla konsumentów i organizacji wspierających oraz promujących Agendę 2030. – Agenda 2030 jest realizowana już od 2015 r., co oznacza, że połowa za nami. Kampania Dobre cele to obszerna baza wiedzy ujęta w prostych słowach, która ma pomóc Polakom w codziennym życiu podejmować lepsze decyzje z perspektywy 17 celów – wyjaśnia prezes Małgorzata Greszta i wskazuje na to, że im więcej osób się zaangażuje w konkretne działania, tym lepsze efekty można uzyskać.

O Inspirowniku dla uczelni

Tegoroczny Inspirownik to już 3. odcinek z serii, która pokazuje rolę poszczególnych sektorów w budowaniu świadomości wśród Polaków w związku z celami ZR. Publikacja dla uczelni podzielona jest na 3 rozdziały:

I rozdział – zawiera informacje „w pigułce” na temat Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

II rozdział – opisuje rolę uczelni w realizacji Celów ZR poprzez model, bazujący ma wpisaniu Celów w działalność uniwersytetu w 3 obszarach: kształcenia studentów, działalności badawczej i ładu organizacyjnego. Na takiej podstawie buduje świadomość interesariuszy oraz inicjuje debatę publiczną.

III rozdział – zawiera wskazówki na temat edukowania i budowania świadomości w społeczeństwie poprzez łączenie teorii z praktyką. W Inspirowniku znajdują się 54 dobre praktyki z kraju i ze świata, będące gotową do wdrożenia inspiracją dla uczelni. W publikacji jest zawarty również temat partnerstwa – kluczowego dla realizacji Celów ZR.

Inspirownik gromadzi ciekawe artykuły z wypowiedziami ekspertów, ciekawostki, przykłady wykorzystania kampanii Dobre Cele oraz odsyła do rzetelnych źródeł, które pozwolą czytelnikowi zgłębić wiedzę na temat konkretnego zagadnienia.

Rola uczelni w realizacji Celów ZR

W Polsce na uczelniach wiedzę zdobywa ponad 1,2 mln studentów. Edukacja młodych na temat Celów ZR wpłynie na ich przyszłe decyzje prywatne i w sferze zawodowej. Uczelnie są miejscem spotkań – studentów, wykładowców, naukowców, przedsiębiorców. W młodych osobach tkwi potencjał, chęć zmian, nowe idee, dzięki czemu możliwe jest ich zweryfikowanie w ramach badań i popularyzacja wyników. To z kolei przyczyni się do rozwoju danego obszaru. Należy jednak pamiętać, że Cele ZR mogą być skutecznie realizowane jedynie przy wsparciu partnerów, dzięki współpracy – lokalnej (organizacje rządowe, samorządowe, pozarządowe, edukacyjne, szkół wyższych, biznesu oraz osób prywatnych), jak i globalnie – dzięki współpracy państw.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.