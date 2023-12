W obliczu inflacji i kryzysu oszczędzający rewidują swoje inwestycje

Czy wraz z wyższą inflacją i stopami procentowymi zmienia się obecnie reżim polityczny i rynkowy?

Widoczny jest wyraźny kontrast w porównaniu z badaniem z zeszłego roku, kiedy to część respondentów uważała, że wyzwania rynkowe będą tylko chwilowe i przewidywali szybki powrót do bardziej łagodnego środowiska niskiej inflacji i niskich stóp procentowych. W tym roku ponad połowa respondentów już dostosowała swoje strategie inwestycyjne, a jedna trzecia zamierza to zrobić.W Polsce, ze stwierdzeniem, że wyższa inflacja i stopy procentowe oznaczają, że weszliśmy w nowy reżim polityki i zachowań rynkowych zgadza się 77% inwestorów. 52% inwestorów zmieniło w związku z tym swoją strategię inwestycyjną, a 40% zamierza to zrobić.Z badania Schroders wynika, że globalnie najszybciej zareagowały osoby, które oceniły swoją wiedzę inwestycyjną jako „ekspert” – 77% miało już dostosowaną strategię. Z kolei ponad jedna trzecia (37%) inwestorów, którzy ocenili swoją wiedzę inwestycyjną jako „początkującą” jeszcze tego nie zrobiła.Badanie wyraźnie pokazuje również, że dla wielu inwestorów kluczowe znaczenie ma aktywne zarządzanie funduszami, podczas gdy aktywa niepubliczne zostały uznane za niezbędne narzędzie dywersyfikacji w obliczu przyspieszającego trendu demokratyzacji.Ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę atrakcyjności jest przewidywany zwrot z inwestycji. W tej kwestii zdecydowana większość polskich inwestorów podchodzi optymistycznie. Aż 85% z nich spodziewa się, że stopy zwrotu będą identyczne lub wyższe niż w ubiegłym roku.

Jak zdaniem inwestorów w Polsce wypadną ich zwroty z inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w zestawieniu rok do roku?

Globalnie, optymizm widoczny jest zwłaszcza wśród inwestorów „ekspertów”, gdyż jedynie 4% z nich spodziewa się, że ich przyszłoroczne stopy zwrotu będą niższe.Większość inwestorów oczekuje rocznych zwrotów na poziomie 11,5%. Najbardziej optymistyczni byli inwestorzy z RPA, którzy deklarują, że spodziewają się zwrotu na poziomie 16,8%. To znacznie więcej niż roczna stopa zwrotu MSCI World Index dla globalnych akcji wynosząca 9,46% w okresie od 1987 r. do września 2023 r.- W krajobrazie inwestycyjnym w coraz większym stopniu kształtowanym przez "3D" - deglobalizację, dekarbonizację i demografię - inwestorzy wciąż przyzwyczajają się do faktu, że wyższa inflacja i wyższe stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Każde aktywo wymagało ponownej wyceny, aby konkurować z rentownością gotówki w banku. Wycena znów ma istotne znaczenie. W porównaniu z ostatnimi 15 latami, teraz trzeba być bardziej elastycznym i aktywnym w sposobie inwestowania. Wyniki badania pokazują, że niektórzy inwestorzy dostosowują się szybciej niż inni - komentuje Johanna Kyrklund, Group CIO i Co-Head of Investment w Schroders.

Aktywa niepubliczne stanowią zabezpieczenie trudnym otoczeniu gospodarczym

Wyniki badania Schroders pokazują, że inwestorzy ogólnie rozumieją kwestie związane z inwestowaniem w aktywa niepubliczne (aktywa niepubliczne obejmują private equity, nieruchomości, infrastrukturę oraz private debt i private credit, tj. bezpośrednie pożyczki dla przedsiębiorstw). Jest to ważne odkrycie, ponieważ coraz częściej organy regulacyjne na całym świecie zezwalają zwykłym inwestorom na dostęp do tego typu inwestycji, które wcześniej były zarezerwowane dla funduszy emerytalnych i innych podobnych do nich dużych instytucji.Dwie trzecie globalnych inwestorów nadal ma ograniczoną wiedzę na temat tej klasy aktywów, co wskazuje, że konieczne jest zwiększenie edukacji w tym zakresie, aby wspierać dalszy wzrost tych inwestycji. Pięć głównych barier, które zdaniem inwestorów w Polsce utrudniają inwestowanie w aktywa niepubliczne.

Prawie dwie trzecie inwestorów z Polski (61%) podkreśliło, że barierę dla inwestycji stanowi niepłynny charakter tych aktywów i długi okres utrzymywania inwestycji.W ujęciu średnim 15,1% polskich inwestorów przyznało, że rozważyliby alokację swoich środków w aktywa prywatne. W przypadku bardziej "doświadczonych" inwestorów odsetek ten wzrósł do 22,8%.

Blisko jedna trzecia z nich (32%) jest szczególnie zainteresowana inwestowaniem na rynku private equity. Drugą najpopularniejszą klasą aktywów były nieruchomości, a trzecią – infrastruktura i energetyka odnawialna.- Jak pokazuje tegoroczny GIS, aktywa niepubliczne to krajobraz, który może się znacznie zmienić w ciągu najbliższych kilku lat. Pandemia przyspieszyła ewolucję rynków aktywów niepublicznych w kierunku tego, co dziś określamy mianem „Aktywów niepublicznych 4.0”. Jest to nowa era dla sektora aktywów prywatnych, która obejmuje zwiększony nacisk na inwestycje o pozytywnym wpływie społeczno-środowiskowym oraz przyspieszenie demokratyzacji tego rynku. Uważamy, że poszerzenie opcji dla mniejszych inwestorów jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Sądzimy również, że argumenty przemawiające za uwzględnieniem alokacji aktywów prywatnych - w stosownych przypadkach - są prawdopodobnie silniejsze niż kiedykolwiek - komentuje Beata Idem, Head of Northern CEE & Mediterranean w Schroders.

Zrównoważone inwestycje: nadszedł czas, aby się zaangażować

Zrównoważone inwestycje przyciągają inwestorów ze względu na możliwość generowania pozytywnego wpływu na środowisko i dostosowania inwestycji do ich zasad społecznych. 52% polskich inwestorów twierdzi, że brak danych na temat wpływu tej klasy aktywów powstrzymuje ich przed zwiększeniem zaangażowania w zrównoważone inwestycje. Wskazuje to na potrzebę edukacji w tym zakresie, aby wspierać dalszy wzrost tych inwestycji. Niemniej jednak, Polacy pozostają entuzjastycznie nastawieni do zrównoważonego inwestowania.

Czy ludzie w Polsce są zainteresowani zrównoważonymi funduszami i dlaczego?

Co ważne, ponad jedna trzecia polskich inwestorów (42%) stwierdziła, że zrównoważone fundusze mogą oferować wyższe zyski. Co więcej, odsetek inwestorów uchylających się od zrównoważonego inwestowania ze względu na obawy dotyczące wyników spadł o połowę w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Kluczowym elementem zrównoważonego inwestowania jest aktywna własność - bezpośrednie angażowanie się w spółki w celu poprawy wyników biznesowych, czego ostatecznym celem jest wspieranie zwrotów z inwestycji. Zdecydowana większość polskich inwestorów (76%) uznaje i popiera koncepcję aktywnej własności, przy czym przekonanie to jest silniejsze wśród bardziej doświadczonych inwestorów, z eksperckim poziomem wiedzy (53%) niż wśród początkujących.

