Eurowind Energy przejęło Connected Wind Services Denmark za ponad 100 mln zł, co wzmacnia pozycję firmy na rynku energetyki wiatrowej w Europie Północnej.

Connected Wind Services Denmark to największy niezależny serwis turbin wiatrowych w Danii, obsługujący około tysiąca turbin i generujący roczne przychody blisko 109 mln zł.

Przejęcie ma na celu wzmocnienie kompetencji serwisowych Eurowind Energy, dając jej większą kontrolę nad całym cyklem życia farm wiatrowych.

Connected Wind Services Denmark będzie kontynuować działalność jako niezależna spółka pod dotychczasową nazwą, zapewniając ciągłość obsługi klientów.

Eurowind Energy ogłasza kluczową transakcję. Co to za przejęcie?

Firma Eurowind Energy, jeden z kluczowych graczy na europejskim rynku energii odnawialnej, sfinalizowała umowę kupna spółki Connected Wind Services Denmark od dotychczasowego właściciela, EnBW Energie Baden-Württemberg AG. To nie jest mała transakcja. Connected Wind Services Denmark to największy w Danii niezależny dostawca usług serwisowych dla turbin wiatrowych, z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży. Firma ma pod swoją opieką około tysiąca turbin i zatrudnia ponad stu techników oraz pracowników wsparcia. Czym dokładnie zajmuje się przejęta firma? Przede wszystkim utrzymaniem, naprawami i wsparciem technicznym dla właścicieli turbin, co zapewnia stabilną produkcję prądu z istniejących farm wiatrowych. Co ważne, spółka rozwija też swoje usługi w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Prowadzi również własne centrum monitoringu, które przez całą dobę nadzoruje pracę turbin i pozwala szybko reagować na ewentualne awarie. W 2023 roku przychody spółki wyniosły około 191 mln koron duńskich, czyli blisko 109 mln zł.

Dlaczego Eurowind Energy zdecydował się na ten ruch?

Odpowiedź jest prosta: chodzi o wzmocnienie kompetencji i zdobycie większej kontroli nad całym procesem działania farmy wiatrowej. Do tej pory Eurowind Energy skupiał się głównie na rozwijaniu i budowie projektów. Teraz, dzięki przejęciu, zyskuje potężne zaplecze techniczne i serwisowe. Mówiąc prościej, chodzi o to, by firma miała większy wpływ na cały cykl życia farmy wiatrowej – od projektu, przez budowę, aż po jej wieloletnią obsługę. Dla Eurowind Energy jest to strategiczne wzmocnienie kompetencji technicznych, szczególnie w fazie operacyjnej projektów wiatrowych. Potwierdza to zresztą sam prezes zarządu Eurowind Energy, Jens Rasmussen.

- Przejęcie wzmacnia naszą pozycję w łańcuchu wartości energetyki wiatrowej. Wraz z Connected Wind Services Denmark zyskujemy zaawansowane kompetencje techniczne oraz sprawdzoną organizację, która wspiera wysoką dostępność i wydłużanie cyklu życia aktywów wiatrowych. Jest to naturalny krok w kierunku dalszego rozwoju naszych kompetencji operacyjnych w Danii i Europie Północnej - mówi Jens Rasmussen, prezes zarządu Eurowind Energy.

Jaka przyszłość czeka przejętą spółkę i jej klientów?

Klienci i pracownicy Connected Wind Services Denmark mogą spać spokojnie. Zgodnie z zapowiedziami, firma będzie kontynuować działalność pod dotychczasową nazwą i jako niezależna spółka. Co więcej, dotychczasowy zespół zarządzający oraz cała struktura organizacyjna pozostają bez zmian. Oznacza to, że obsługa klientów będzie prowadzona na tych samych zasadach co do tej pory. Jedyną istotną zmianą jest powołanie nowego przewodniczącego rady nadzorczej. Został nim Klaus Steen Mortensen, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w firmie Vestas i obecny członek rady dyrektorów Eurowind Energy. Spokój i ciągłość działania podkreśla również prezes zarządu Connected Wind Services Denmark, Kent Hougaard.

- Oceniamy tę transakcję jako bardzo dobre dopasowanie. Eurowind Energy rozumie branżę energetyki wiatrowej oraz znaczenie niezawodnych usług operacyjnych i serwisowych. Jednocześnie ważne jest dla nas, aby Connected Wind Services Denmark kontynuowała działalność jako niezależna spółka, z tym samym zarządem, pracownikami oraz podejściem do klienta. Gwarantuje to ciągłość obsługi naszych klientów oraz solidne podstawy do dalszego rozwoju - komentuje Kent Hougaard, prezes zarządu Connected Wind Services Denmark. To przejęcie na rynku energetyki wiatrowej pokazuje wyraźny trend – najwięksi gracze chcą kontrolować nie tylko budowę nowych mocy, ale także ich późniejszą, wieloletnią eksploatację.

