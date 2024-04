Weź udział w kongresie naukowym FOTY2024 i zobacz wystąpienie dr. Marka Esposito

Dr Mark Esposito cieszy się dużym uznaniem na całym świecie. Jest zaliczany do czołówki liderów myśli Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Nie bez kozery. To globalny ekspert Światowego Forum Ekonomicznego i doradca rządów wielu krajów czy UNESCO! Dr Esposito jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Harvarda, gdzie prowadzi działalność badawczą. W kwietniu masz niepowtarzalną szansę zobaczyć i usłyszeć jego wystąpienie!

Czym jest futurologia?

Futurologia (nie mylić z futuryzmem – kierunek w sztuce) to dziedzina wiedzy, która obecnie koncentruje się na analizie możliwych scenariuszy przyszłości i wyobrażeń na ich temat. Dawniej dyscyplina ta zajmowała się właśnie przewidywaniem i prognozowaniem przyszłości w odniesieniu do m.in. techniki, gospodarki, geopolityki, środowiska czy kultury. A skoro o niej mowa, warto wspomnieć, że awangardowy kierunek w sztuce, jakim jest futuryzm, z założenia miał wyznaczać nowe trendy w związku z osiągnięciami cywilizacji początku XX w. Zdaniem artystów-futurystów sztuka miała być nowoczesna i powinna czerpać z osiągnięć techniki np. szybkiej kolei, transatlantyków, samochodów: „patrzenie w przyszłość i nowoczesność”. W przeciwieństwie do futurystów, futurologowie nie odrzucają tradycji i nie chcą niszczyć zabytków w manifeście walki z przestarzałą kulturą.

Jedyny taki kongres w Polsce

Futurist of the Year 2024 to pierwszy futurologiczny kongres o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Organizuje go warszawska Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. FOTY 2024 to zaproszenie do udziału w ciekawej i poszerzającej horyzonty debacie nt. przyszłości technologii, w tym rozwoju sztucznej inteligencji, postępującej cyfryzacji i jej wykorzystania w obszarze finansów czy nauki. W harmonogramie, oprócz prelekcji wybitnych gości, jest też Ceremonia wręczenia nagród w plebiscycie „FUTURIST OF THE YEAR 2024”, która odbędzie się pierwszego dnia kongresu. Natomiast 11 kwietnia podczas uroczystej Gali zostaną wręczone nagrody finalistom projektu „Dom Kopernika”.

Wybitna postać

Podczas kongresu FOTY2024, obok noblisty i astronoma, prof. Didiera Queloza z Uniwersytetu w Cambridge, gen. Cezarego Janowskiego, specjalisty w dziedzinach modernizacji, innowacji i szkolenia wojskowego wystąpi także dr Mark Esposito – prof. ekonomii i polityki publicznej Uniwersytetu Harvarda oraz Hult International Business School, gdzie kieruje laboratorium Futures Impact. Dr Esposito należy też do zespołu pracowników Centrum Rozwoju Międzynarodowego w Harvard Kennedy School, Harvard’s Institute for Quantitative Social Science oraz Davis Center for Eurasian Studies. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, 13 książek, w tym 2 bestsellerów: „Understanding how the Future Unfolds” (2017) i „The AI Republic” (2019).

Epokowe zmiany okiem dr. Esposito

Obecnie dr Marc Esposito jest związany także z Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Georgetown University, Mohammed Bin Rashid School of Government, UCL Institute for Innovation and Public Purpose. Uznany przez Thinkers360 za jednego z 50 najlepszych na świecie myślicieli zajmujących się zrównoważonym rozwojem! Dr Mark Esposito wystąpi drugiego dnia (10 kwietnia) kongresu naukowego Futurist of The Year 2024 i wygłosi on-line prelekcję pt. „Wielka Remobilizacja: Tworzenie trajektorii przyszłości nadchodzących epokowych zmian”. Jeśli chcesz zobaczyć jego wystąpienie – koniecznie zarejestruj swój udział w Kongresie! Szczegóły na stronie Futurist Of The Year 2024.

