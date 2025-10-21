Tylko 20% firm bez wsparcia zewnętrznego utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat, podczas gdy aż 80% franczyzobiorców odnosi sukces w tym samym okresie.

Targi Franczyza 2025 (23-24 października, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa) to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie znajdziesz pomysły na biznes od ponad 100 marek.

Franczyzodawcy oferują elastyczne warunki, w tym redukcję inwestycji wstępnej i gwarancje przychodów, ale oczekują pełnego zaangażowania i proaktywności od franczyzobiorców.

Bezpłatne Forum Szkoleniowe podczas Targów to szansa na zdobycie praktycznej wiedzy od ekspertów i franczyzobiorców, co jest kluczowe przed rozpoczęciem własnej działalności.

Franczyza bezpieczniejsza niż własna firma? Statystyki nie kłamią

Własna firma to marzenie wielu Polaków, ale wizja porażki często studzi zapał. Dane rynkowe pokazują, że obawy te nie są bezpodstawne. Zaledwie 20 proc. firm zakładanych od zera, bez wsparcia zewnętrznego, utrzymuje się na rynku dłużej niż pięć lat. W tym samym czasie aż 80 proc. przedsiębiorców działających w modelu franczyzowym z powodzeniem kontynuuje działalność po upływie tego okresu.

Ta czterokrotna przewaga dowodzi, że biznes oparty na sprawdzonej marce i gotowym know-how jest znacznie bardziej odporny na rynkowe zawirowania. To szczególnie istotne w obecnej, niepewnej rzeczywistości ekonomicznej, naznaczonej inflacją i wysokimi kosztami energii. Mimo tych wyzwań, franczyza w Polsce dynamicznie się rozwija, o czym świadczy fakt, że na rynku funkcjonuje już ponad 1800 sieci franczyzowych. Ten trend pokazuje, że dla wielu osób jest to sprawdzony i bezpieczniejszy sposób na realizację planów o własnej firmie.

Targi Franczyza 2025: gdzie znaleźć pomysł na biznes?

Najlepszą okazją do znalezienia sprawdzonego pomysłu na biznes i bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami kilkudziesięciu marek są Targi Franczyza, które odbędą się 23-24 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, które od 23 lat przyciąga zarówno doświadczonych graczy rynkowych, jak i tysiące osób szukających swojej drogi w biznesie.

Ubiegłoroczna edycja, z blisko 100 markami i 4 tysiącami gości, potwierdza skalę wydarzenia. W tym roku swój udział potwierdziły już takie potęgi jak McDonald’s, Auchan, Carrefour, Alior Bank, Velo Bank, a także znane sieci z branży budowlanej (PSB Mrówka), drogeryjnej (Drogerie Natura) czy fitness (Fit+). To unikalna możliwość porównania ofert z wielu sektorów w jednym miejscu i uzyskania informacji "z pierwszej ręki" na temat warunków inwestycji i zasad współpracy.

Co oferują franczyzodawcy i czego oczekują w zamian?

Wysoka inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiły, że sieci franczyzowe stały się bardziej elastyczne, aby przyciągnąć wartościowych partnerów. Franczyzodawcy coraz częściej otwierają się na potrzeby kandydatów, ułatwiając im start. Jednym z kluczowych trendów jest redukcja kwoty inwestycji wstępnej oraz oferowanie gwarancji określonego pułapu przychodów, a nawet zysku już od pierwszego roku działalności. Takie wsparcie znacząco obniża ryzyko finansowe po stronie nowego przedsiębiorcy.

Jednak oferowana pomoc ma swoją cenę. W zamian za bezpieczniejszy start i wsparcie znanej marki, sieci nauczyły się dokładniej selekcjonować swoich partnerów. Czasy, gdy licencja na popularny szyld była postrzegana jako "samograj", minęły. Dziś franczyzodawcy szukają osób w pełni zaangażowanych, świadomych i gotowych poświęcić się prowadzeniu biznesu. Oczekują proaktywności i zrozumienia, że sukces zależy nie tylko od siły marki, ale przede wszystkim od pracy i determinacji samego franczyzobiorcy.

Wiedza od ekspertów, czyli jak przygotować się do inwestycji

Sam pomysł to jednak nie wszystko. Równie ważne jest merytoryczne przygotowanie się do roli przedsiębiorcy. W ramach Targów Franczyza odbędzie się również bezpłatne Forum Szkoleniowe, które jest doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy od ekspertów rynkowych i franczyzobiorców popularnych marek. Uczestnicy paneli dyskusyjnych opowiedzą, jak w praktyce wygląda prowadzenie firmy na licencji i na co zwrócić uwagę, aby biznes przynosił oczekiwane zyski. To szansa, by nie tylko zainspirować się historiami sukcesu, ale też zadać pytania i nawiązać kontakty, które mogą okazać się bezcenne na starcie.

W obliczu niepewności gospodarczej, franczyza stanowi atrakcyjną i statystycznie bezpieczniejszą alternatywę dla budowania firmy od podstaw. Wydarzenia takie jak Targi Franczyza w Warszawie to nie tylko przegląd pomysłów na biznes, ale przede wszystkim platforma, która dostarcza wiedzy, kontaktów i narzędzi do rozpoczęcia własnej działalności. Dla tysięcy Polaków, którzy odwiedzą Pałac Kultury i Nauki 23 i 24 października, może to być pierwszy krok na drodze do sukcesu pod znanym szyldem.

