Wyniki Grupy PZU po III kwartale 2024 roku. Spółka odnotowała wyraźny wzrost

Na wynik rentowności Grupy PZU wpłynęły m.in. koszty odszkodowań i świadczeń po szkodach pogodowych, które licznie występowały w kraju w II i III kwartale. Korzystny wpływ miał wynik z działalności inwestycyjnej w wysokości 2,1 mld zł oraz wynik z działalności bankowej. Istotny jest też wkład Banku Pekao i Alior Banku do wyniku netto PZU, który wyniósł po dziewięciu miesiącach 1,6 mld zł (w samym III kwartale było to 589 mln zł).

Pomoc dla powodzian

Grupa PZU dobrze poradziła sobie z obsługą zwiększonych wypłat odszkodowań i świadczeń w związku z powodziami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jeśli wyłączylibyśmy oddziaływanie tych zdarzeń na rentowność ubezpieczeń rolnych i pozakomunikacyjnych – zysk netto po upływie dziewięciu miesięcy w 2024 r. byłby na porównywalnym poziomie w ujęciu rok rocznym. Jak podaje Prezes PZU Artur Olech, ubezpieczyciel już wypłacił klientom poszkodowanym powodzią prawie 400 mln zł zaliczek i odszkodowań. Wsparcie powodzian oraz rolników było możliwe dzięki dużej sile kapitałowej i dobrym programom reasekuracyjnym.

Od 12 września do 20 listopada br. PZU przyjął ponad 48 tys. zgłoszeń szkód powodziowych od klientów (wydał decyzję w ponad 46 tys. z nich) i wypłacił poszkodowanym środki. Dodatkowo, niezależnie od obsługi poszkodowanych przez powódź klientów, Grupa PZU przekazała na wsparcie samorządów, służb m.in. OSP i organizacji na walkę z powodzią 26 mln zł.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i na życie

Po trzech kwartałach Grupa PZU odnotowała wzrost przychodów z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych o prawie 11 proc. – do 13,2 mld zł (przy rentowności wyrażonej wskaźnikiem mieszanym COR na poziomie 94,7 proc.). Po trzech kwartałach najbardziej wzrosła sprzedaż w:

ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,2 proc. (szczególnie ubezpieczenia korporacyjne),

ubezpieczeniach komunikacyjnych – o 11 proc. w segmencie autocasco i o 4,3 proc. w przypadku komunikacyjnego OC.

W ciągu trzech kwartałów PZU wprowadził nowe produkty i usługi wspierające sprzedaż, m.in. Platformę Cargo dla przedsiębiorców, ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne Plus czy nowe usługi assistance w ramach PZU Auto Pomoc w Drodze. Tu Grupa PZU osiągnęła przychody w wysokości prawie 6,5 mld zł (wzrost o 7 proc. r/r.). Większość przychodów PZU Życie stanowią te z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – na koniec września wzrosły do 5,8 mld zł. Ubezpieczenia indywidualne na życie przyniosły przychody na poziomie 551 mln zł.

Obszar zdrowia

W filarze zdrowotnym Grupa PZU po trzech kwartałach tego roku uzyskała przychody na poziomie ok. 1,4 mld zł. To wyższy wynik w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o prawie 19 proc. (z placówek PZU Zdrowie przychody wzrosły o ponad 17 proc., a z ubezpieczeń i abonamentów medycznych o ponad 20 proc.). Na sprzedaż i rentowność w obszarze zdrowia pozytywnie wpłynął stały wzrost liczby placówek własnych PZU i digitalizacja m.in. rozwój telemedycyny, w tym aplikacja mobilna mojePZU do umawiania wizyt.

Filar zarządzania aktywami i siła kapitałowa

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI oraz Alior TFI wzrosły do 64 mld zł (o ok. 34 proc. r/r.). W przypadku wyłącznie TFI PZU – był to wzrost o 29,9 proc. do wartości 31,1 mld zł. TFI PZU to wicelider na rynku pod kątem wartości zarządzanych aktywów PPK – jego udział wynosi 21,6 proc.

Na koniec III kwartału br. wartość aktywów Grupy PZU wyniosła prawie 494 mld zł – to wzrost o 27,3 proc. rok do roku. Wskaźnik Wypłacalność II osiągnął poziom 233 proc. i przekracza średnią europejską. Agencja S&P Global Ratings w swoim ostatnim raporcie podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU (A-), a perspektywę zmieniła ze stabilnej na pozytywną, m.in. mając na uwadze dobre wyniki Grupy PZU w 2024 r. i silną pozycję kapitałową. Już za nieco ponad tydzień, 2 grudnia br. Grupa PZU przedstawi nową strategię rozwoju na lata 2025-2027.