Polskie firmy, prowadzące działalność eksportową i importową, muszą stale monitorować sytuację na rynku walutowym. W ostatnich miesiącach decyzje największych banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej USA, miały istotny wpływ na wyceny głównych walut, w tym euro i dolara. Obniżki stóp procentowych w strefie euro i możliwe dalsze luzowanie polityki pieniężnej powodują zmienność kursów, co wpływa na koszty transakcyjne oraz wartość należności i zobowiązań denominowanych w walutach obcych. W takich warunkach firmy mogą być narażone na nieprzewidziane straty wynikające z niekorzystnych zmian kursowych - podkreśla Paweł Kacprzakczłonek zarządu BNP Paribas Faktoring.

Działalność na rynkach międzynarodowych wiąże się także z ryzykiem opóźnień w płatnościach od kontrahentów zagranicznych. W niektórych sektorach, takich jak handel, transport czy produkcja, standardowe terminy płatności mogą wynosić nawet 60-90 dni. W przypadku braku terminowego uregulowania należności przedsiębiorstwa są zmuszone do pokrywania bieżących kosztów operacyjnych, co może prowadzić do napięć w strukturze finansowej. Szczególnie narażone na to ryzyko są małe i średnie firmy, które nie dysponują dużą rezerwą kapitałową. W tym kontekście rozwiązaniem dla wielu z nich staje się faktoring międzynarodowy, który pozwala na szybkie uwolnienie środków zamrożonych w fakturach i zapewnienie płynności finansowej. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą skupić się na rozwijaniu działalności, zamiast martwić się o nieterminowe płatności.

Regulacje i zmieniające się otoczenie prawne

Faktoring międzynarodowy to usługa finansowa, która umożliwia sprzedaż należności przed ich terminem płatności, co pozwala na natychmiastowy dostęp do gotówki. Jest to szczególnie istotne w przypadku współpracy z zagranicznymi kontrahentami, gdzie proces windykacji należności może być czasochłonny i skomplikowany ze względu na różnice w regulacjach prawnych oraz systemach bankowych. W zależności od rodzaju faktoringu, firmy mogą skorzystać z różnych opcji zabezpieczenia swoich transakcji. Faktoring pełny (bez regresu) przenosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta na firmę faktoringową, co zapewnia przedsiębiorstwu pełną ochronę przed stratami wynikającymi z nieuregulowanych płatności. Z kolei faktoring niepełny (z regresem) pozwala na szybkie uzyskanie środków, jednak odpowiedzialność za ewentualne niespłacone należności pozostaje po stronie przedsiębiorstwa.

Płatności międzynarodowe są również obszarem, w którym duże znaczenie mają regulacje prawne i przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wymogi związane z transparentnością transakcji i raportowaniem sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą dostosowywać swoje procedury do coraz bardziej rygorystycznych standardów, co może generować dodatkowe koszty operacyjne. Warto również zwrócić uwagę na zmiany legislacyjne w zakresie rozliczeń transgranicznych w Unii Europejskiej. Nowe regulacje mogą wpłynąć na sposób, w jaki przedsiębiorstwa realizują przelewy i rozliczają transakcje w ramach jednolitego rynku europejskiego. Wprowadzenie rozwiązań takich jak SEPA Instant Credit Transfer (natychmiastowe przelewy w strefie SEPA) może przyczynić się do skrócenia czasu realizacji płatności i zwiększenia efektywności operacyjnej. W obliczu dynamicznych zmian na rynkach finansowych oraz w polityce monetarnej umiejętne zarządzanie płatnościami międzynarodowymi będzie mieć istotne znaczenie dla stabilności i konkurencyjności polskiego biznesu.