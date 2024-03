Odżywanie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego nie powinno być postrzegane jako źródło stresu, presji czy frustracji. Za tą tezą przemawia aż 35% badanych, według których kluczowym aspektem w osiągnięciu szczęścia jest właśnie odżywianie. Coraz częściej czytamy o tym, że dbanie o zdrowie, nie powinno opierać się na obsesyjnym niwelowaniu niechcianych kilogramów. Tymczasem aż 75 % Polek i 59% Polaków nadal wybiera catering po to, żeby schudnąć. 19% kobiet na drugim miejscu wskazuje chęć jedzenia smacznie i zdrowo, a na zbudowanie masy mięśniowej zdecydowało się zaledwie 6%. U mężczyzn natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej. 22% z nich wybiera takie rozwiązanie ze względu na chęć zbudowania masy mięśniowej, a 20% z powodów smakowych i zdrowotnych. A co na to eksperci?

- Od zawsze problemem „bycia na diecie” było stosowanie restrykcyjnych jadłospisów czy zakazów, a złamanie zasad „diety” wiązało się z poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Takie podejście nie ma nic wspólnego z radością czy poczuciem komfortu. Na posiłki nie powinniśmy patrzeć przez pryzmat kary czy nagrody. Dlatego w Maczfit jedzenie traktujemy jako codziennego towarzysza, wspierającego dobre samopoczucie i dążenie do szczęścia. Naszym zdaniem jednym z kluczowych aspektów branych pod uwagę przy zakupie cateringu, powinna być przede wszystkim troska o życiową radość i mamy nadzieję, że nasi Klienci będą coraz częściej podążać właśnie za taką potrzebą – Paula Frończuk, Manager ds. Dietetyki w Maczfit.

Codzienne napływają do nas setki informacji z social mediów, serwisów internetowych czy telewizji o dążeniu do idealnej sylwetki, sposobach na skuteczne odchudzanie czy poradach dotyczących rygorystycznych planów żywieniowych. Maczfit zachęca jednak, aby w pierwszej kolejności wsłuchać się w potrzeby swojego organizmu, co jest kluczem do dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego. Z pewnością chęć utraty nadprogramowych kilogramów jeszcze przez jakiś czas będzie silną motywacją w zmianie nawyków żywieniowych. Warto jednak pamiętać, że w momencie, kiedy osiągnięcie celu przedkładamy ponad komfort psychiczny, możemy narazić się na pogorszenie relacji z jedzeniem. Często ignorujemy znaczenie możliwości wyboru i swobody, także w kontekście tego, jak się odżywiamy. Tymczasem jeść dobrze, oznacza m.in. jeść to, na co mamy ochotę.

Pieniądze to nie wszystko - Wojciech Trojanowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.