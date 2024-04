Praca źródłem stresu. Co tydzień doczuwa go większość pracowników

Sukces Pisany Szminką – najstarsza i największa organizacja wspierająca przedsiębiorczość kobiet – ogłasza finalistki XV edycji konkursu Bizneswoman Roku. Historia pokazała, że finalistki i laureatki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, lecz także możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów.

Konkurs, jako pierwsza tego typu inicjatywa, nagradza nie tylko przedsiębiorczynie, lecz także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. W tym roku Sukces Pisany Szminką nagrodzi kobiety również w trzech nowych kategoriach zamkniętych – Edukatorka Młodego Pokolenia, Wpływowy Głos oraz Liderka w branży HoReCa. Laureatki i laureatów nagród poznamy w połowie maja podczas uroczystej gali finałowej konkursu.

– Tegoroczna edycja konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku po raz kolejny zaskakuje kreatywnością biorących w nim udział przedsiębiorczyń oraz innowacyjnością zgłoszonych biznesów. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistkom. Prowadzenie własnej firmy to dla wielu kobiet jedna z dróg do osiągnięcia niezależności i dobrobytu finansowego. Jednak na otworzenie własnej firmy decyduje się mniejszy odsetek kobiet niż mężczyzn. Co więcej, nadal wiele kobiet odczuwa nierówności na rynku pracy i w biznesie – w naszym badaniu 37% ankietowanych Polek przyznało, że nierówności zarobkowe negatywnie oddziałują na ich dobrobyt finansowy. Dlatego potrzebujemy właśnie takich projektów, które promują przedsiębiorczość wśród kobiet, a w dłuższej perspektywie prowadzą do poprawy ich sytuacji zawodowej i życiowej. W Mastercard od wielu lat angażujemy się w wyrównywanie szans kobiet w biznesie i zachęcamy również inne firmy do podejmowania konkretnych inicjatyw w tym zakresie – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, Partnera Strategicznego konkursu.

Kategoria: Biznes Roku – przychód powyżej 10 mln zł

Dorota Godyń – prezeska Trokotex Polymer Group Sp. z o.o. Firma produkuje materiały kompozytowe, które stanowią alternatywę dla korodującej stali, co stanowi przełom w wielu branżach przemysłu. Z wyrobów Trokotex już od ponad 35 lat korzysta większość oczyszczalni ścieków i elektrociepłowni w Polsce, a firma nieustannie się rozwija.

Aldona Laczycka – prezeska zarządu Almot, największej certyfikowanej montowni kół na rynku motoryzacyjnym, posiadającej zaplecze magazynowo-logistyczne. Wraz z zespołem wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów oraz zmieniającego się świata, wprowadzając szereg ultranowoczesnych rozwiązań z zakresu ekologii.

Małgorzata Miśkiewicz – prezeska Abedik, rodzinnej firmy, która od 30 lat specjalizuje się w druku i oprawie pozycji wydawniczych. W ostatnim roku wyprodukowała 26 mln książek. Z jej usług korzystają największe wydawnictwa w Polsce, a od kilku lat również za granicą.

Kategoria: Biznes Roku – przychód poniżej 10 mln zł

Aneta Czaplicka – CEO Proxn. Firma jako pierwsza na świecie tworzy profesjonalne kosmetyki oparte na ksantohumolu, najsilniejszym istniejącym antyoksydancie. Wraz z grupą polskich chemików opatentowała ścieżkę syntezy tej molekuły przyszłości. Jej kosmetyki są dostępne w ponad 800 klinikach w całej Polsce, a także w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych.

Agnieszka Kulik – współwłaścicielka Womai Centrum Nauki i Zmysłów. To centrum edukacyjno-sensoryczne, które daje możliwość poznania świata takim, jakim postrzegają go osoby z niepełnosprawnością wzroku. Centrum tworzą niewidomi bohaterowie i naukowcy, a jego misją jest edukacja oraz uświadamianie społeczeństwa na temat wartości osób z niepełnosprawnością wzroku.

Katarzyna Zasiadły – CEO Ul&Ka. Zaczęła od uszycia opaski na włosy dla swojej córki, siedząc przy kuchennym stole. Dziś jej pracownia ma 260 m², a jej autorskie akcesoria noszą ludzie na całym świecie – m.in. we Włoszech, Japonii i na Tajwanie.

Kategoria: Mikrobiznes

Martyna Brzozowska – właścicielka Zrób mi mamo, tworzy warsztaty i programy online dla kobiet. Ucząc je sztuki dziergania, chroni od zapomnienia tradycyjne rękodzieło, a jednocześnie wzmacnia kobiecą sprawczość. Już tysiące kobiet, które są klientkami Zrób mi mamo, przekonało się, że są w stanie samodzielnie tworzyć piękne projekty.

Emilia Kojło – właścicielka sklepu Small Art. Gdy podczas pandemii niemal z dnia na dzień straciła źródło utrzymania, otworzyła sklep internetowy, początkowo sprzedający jedynie spersonalizowane metryczki dla dzieci. Dziś w ofercie ma już setki produktów do aranżacji wnętrz, które z powodzeniem sprzedaje w Polsce i za granicą.

Magdalena Ostoja-Chyżyńska – Prezeska UX GIRL, butikowej agencji designu, specjalizującej się w sektorach fintech, adtech i greentech. Dzięki jej usługom startupy oraz MŚP, które nie dysponują wielkimi budżetami, mogą proponować swoim klientom usługi na najwyższym poziomie, stanowiąc konkurencję dla tzw. wielkich graczy na rynku.

Kategoria: Start-up roku

Nikoletta Buczek i Anna Czubowicz – współwłaścicielki NABIO Medical Technologies Sp. z o.o. Ich projekt obejmuje system produkcji spersonalizowanych akcesoriów do radioterapii, które zwiększają efektywność leczenia oraz pozwalają zmniejszyć skutki uboczne odczuwalne przez pacjenta.

Weronika Czaplewska – wiceprezeska Envirly, twórczyni innowacyjnej platformy do zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz śladem węglowym wytwarzanym przez organizacje i ich produkty. Dzięki niej firmy mogą śledzić i analizować swój wpływ na ESG (środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny), a także podejmować działania dekarbonizacyjne nakierowane na zieloną transformację, generując pozytywny, ekonomiczny zwrot z inwestycji.

Monika Gaszyńska – CTO SERio sp. z o.o., firmy produkującej roślinne alternatywy dla serów tradycyjnych. Jako pierwsza na świecie wykorzystuje do ich wytwarzania łubin – zapomnianą roślinę strączkową bogatą w białko, błonnik i minerały.

Katarzyna Goch – CEO firmy LIFEBITE SP. Z O.O., która stworzyła iYoni, wirtualną klinikę leczenia problemów z płodnością, która pomogła zajść w ciążę już prawie 20 tys. kobiet. Aplikacja łączy technologię, sztuczną inteligencję i wiedzę medyczną, zmieniając oblicze opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym. Jest dostępna w 13 językach. Do tej pory pobrało ją ponad 180 tys. osób ze 176 krajów.

Kategoria: Liderka w nowych technologiach

Agnieszka Jastrzębska – prezeska ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. Wynalazła unikalne cząstki nanokompozytowe, które charakteryzują się wysoką skutecznością biobójczą, są bezpieczne dla otoczenia i działają efektywnie jako powłoki samosterylizujące w miejscach szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Alicja Mikołajczyk – współwłaścicielka QSAR Lab Sp. z o.o. Przenosi chemię z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej w celu digitalizacji przemysłu. Jej innowacyjne rozwiązanie nano-QSAR Toolbox (nQTb) umożliwia proces rejestracji nowych substancji chemicznych bez konieczności przeprowadzania drogich i czasochłonnych badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Noemi Zabari – CEO Astrotectonic Sp. z o.o. Twórczyni systemu prognozowania trzęsień ziemi i ostrzegania przed nimi. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych źródeł danych system jest w stanie wysłać ostrzeżenia o nadchodzącym trzęsieniu ziemi od kilku godzin do kilku dni przed jego wystąpieniem, co jest ewenementem na skalę światową.

Kategoria: Organizacja przyjazna rodzicom

W tej kategorii eksperci dokonują oceny pracodawców pod kątem realizowanych przez nich dobrych praktyk wewnątrz organizacji oraz rozwiązań adresowanych do aktywnych zawodowo rodziców i pracowników mających rodziny. W tym roku Loże Ekspertów zdecydowała, że w finale znajdą się cztery organizacje:

Ekoenergetyka Polska S.A.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

mBank S.A.

STATE STREET BANK INTERNATIONAL

Firmy zakwalifikowane do finału wyróżniają się prawdziwie przyjazną przestrzenią dla swoich pracowników-rodziców. Oferują szereg korzyści, m.in. elastyczne godziny pracy, dodatkowe urlopy oraz świadczenia finansowe dla pracowników z dziećmi. Zapewniają lub dofinansowują miejsca w żłobkach i przedszkolach, a także promują urlop ojcowski.

Kategoria: Pracodawca równych szans

W tej kategorii eksperci oceniali pracodawców pod kątem dobrych praktyk wewnątrz organizacji oraz rozwiązań wprowadzanych z myślą o pracownikach neuroatypowych i/lub z niepełnosprawnością. W finale znalazły się:

AstraZeneca Pharma

Fundacja Znacznie Więcej

Sodexo Polska

Loża Ekspertów zwróciła uwagę m.in. na inicjatywy wewnętrzne ukierunkowane na edukację i zwalczanie nieuświadomionych uprzedzeń, zindywidualizowane tworzenie stanowisk pracy i dostęp do trenera pracy, szkolenia z języka inkluzywnego, bezpłatne wsparcie psychologiczne, nowoczesne rozwiązania w przystosowaniu przestrzeni czy możliwość pracy w zależności od potrzeb, np. w wyciszonej przestrzeni, na stojąco lub w ruchu.

