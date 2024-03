10 000 zł pensji dla kobiet. Ile Polek tyle zarabia?

Ile zarabiają kobiety w Polsce?

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To okazja to tego, by sprawdzić sytuację finansową aktywnych zawodowo pań. Niestety, wieści są pesymistyczne. Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service wynika, że wynagrodzenie przekraczające 7,5 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje 10 proc. mężczyzn i ponad trzy razy mniej kobiet (3 proc.). Zaś więcej niż 10 tys. zł miesięcznie zarabia 5 proc. badanych panów i tylko 1 proc. kobiet. I Uwaga! Wynagrodzenie za pracę poniżej 4 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje więcej niż co druga kobieta w Polsce (52 proc.). W przypadku mężczyzn ten odsetek jest dużo mniejszy i wynosi 36 proc.

Okazuje się, że nawet jeśli kobieta pójdzie do przełożonych po podwyżkę, to ma mniejsze szanse na wyegzekwowanie jej i szybciej rezygnuje z podjęcia jakichkolwiek kroków w tym celu. Z badania wynika, że na koniec zeszłego roku pójście po podwyżkę miała tylko co czwarta pracownica, ale już co trzeci pracownik.

A w których zawodach jest najwięcej pań? Według danych GUS więcej kobiet pracuje w sektorze prywatnym (66 proc.) niż publicznym (34 procent). Najbardziej sfeminizowaną branżą jest edukacja, w której 78 proc. pracowników to kobiety, i kolejno: opieka zdrowotna oraz pomoc społeczna.

