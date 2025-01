Autor:

Kapituła Nagrody KOD ESG już po raz drugi nagrodziła osoby i organizacje, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm. W skład Kapituły nagrody wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Forum Odpowiedzianego Biznesu, Instytut Humanites, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG i redakcja RaportCSR.pl.

- W drugiej edycji jako Kapituła stanęliśmy przed bardzo trudnym wyborem. Nominowanych było wielu, ale wszyscy laureaci to firmy i osoby, które poprzez swoje działania, strategie i inicjatywy udowadniają, że idea ESG nie jest modą ani narzuconym przymusem, lecz realną korzyścią dla środowiska, ludzi i biznesu. Wszyscy nasi laureaci stawiają na zrównoważony rozwój i są wzorami do naśladowania – mówi Urszula Jóźwiak, dyrektorka Instytutu ESG, organizatora IV Kongresu ESG – Europa.

Nagrody KOD ESG 2024

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach:

KOD OSOBOWOŚĆ 2024 - nagroda

Nagrodę KOD ESG w kategorii „Osobowość 2024” otrzymała Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP Grid Warszawa, za zaangażowanie w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Maria Andrzejewska od lat z powodzeniem angażuje się w promocję idei zrównoważonego rozwoju i rzetelnie informuje o problemach zagrażających naszej planecie. Nagrodę wręczył prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

KOD OSOBOWOŚĆ 2024 - wyróżnienie

Wyróżnienie KOD ESG w kategorii „Osobowość 2024” otrzymali Zofia Zochniak oraz Tomasz Bocian – założyciele Ubrania do Oddania za konsekwencję, wytrwałość oraz pionierskie podejście do drugiego obiegu ubrań, oparcie działalności firmy na zrównoważonym rozwoju oraz przemyślanym podejściu do konsumpcji, a także za przełamywanie stereotypów dot. odzieży używanej. Wyróżnienie wręczył prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

KOD „E”: środowisko

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma DS Smith za kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie, działania na rzecz eliminowania szkodliwego plastiku i zastępowania go rozwiązaniami z tektury. W ciągu dwóch lat działalności globalnej firmy udało się zastąpić ponad 300 milionów sztuk problematycznych tworzyw sztucznych rozwiązaniami z tektury. Przed rokiem 2025 firma wyeliminowała 1 miliard takich opakowań. Nagrodę wręczyła Martyna Zastawna, Międzynarodowa ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, Założycielka woshwosh.

KOD „S”: społeczeństwo

Nagrodę w kategorii KOD „S” otrzymała Grupa Adamed – za podejmowane działania na rzecz przemian społecznych oraz zarządzania różnorodnością. Adamed nie tylko dba o bezpieczeństwo lekowe, ale także odpowiada na współczesne problemy społeczne realizując programy edukacyjne jak m.in. Adamed dla Seniora czy Głęboki Oddech. Na szczególną uwagę zasługuje realizowany przez Fundację Adamed program Wspierająca Szkoła - pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży. Nagrodę wręczył prof. Przemysław Litwiniuk, Członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

KOD „G”: ład korporacyjny

Nagrodę w kategorii KOD „G” otrzymała Grupa Żabka za wypracowanie i stosowanie szeregu rozwiązań z zakresu kompleksowego zarządzania i nadzoru korporacyjnego, co realizowane jest poprzez wdrażanie wielu inicjatyw na każdym poziomie organizacji. Co warte podkreślenia, Grupa Żabka wprowadziła Kodeks Etyki i Postępowania nie tylko dla swoich pracowników, ale także partnerów biznesowych oraz franczyzobiorców. Nagrodę wręczył Michał Lipiński, Dyrektor Generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

KOD MEDIA

Nagrodę w kategorii KOD „Media” z rąk prof. Piotra Wachowiaka, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odebrała dr Magdalena Krukowska, dziennikarka Forbes, naukowczyni, za rzetelne informowanie i tłumaczenie zawiłości związanych z tematyką ESG, eksperckie zaangażowanie w temacie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w mediach.Nagrody KOD ESG przyznawane są od 2024 roku. W pierwszej edycji nagrodzeni zostali: w kategorii KOD „Osobowość 2023” - Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh, w kategorii KOD „E”: środowisko - L’Oréal Polska, w kategorii KOD „S”: społeczeństwo - DHL Parcel Polska, w kategorii KOD „G”: ład korporacyjny - BNP Paribas Bank Polska, zaś w kategorii KOD MEDIA - Grzegorz Nawacki.

Patronat honorowy nad IV Kongresem ESG – Europa objęli: Patronat polskiej prezydencji w Radzie UE, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Patronat: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, AICPA-CIMA.

Partnerzy merytoryczni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, Fundacja Moc Pomocy, Instytut Spraw Obywatelskich, ESG PRO, Our Future Foundation, Perspektywy Education Foundation, UNEP GRID Warszawa, PRME Chapter Poland, Instytut Humanites, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Warsaw Enterprise Institute, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Polityka Insight, Instytut Studiów Wschodnich, Olimpiady Specjalne.

Partnerzy główni: AMS, LIDL, PKO BP.

Partnerzy: Ayming Polska, Ferrero, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, HOLCIM, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Nextbike Polska

Partnerzy badawczy: Mediaboard Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerzy medialni: Dziennik Gazeta Prawna, ESG.pl, oESG.pl, Green-news.pl, Obserwator Gospodarczy, PAP Biznes, Polskie Radio, Naszemiasto.pl, StrefaBiznesu.pl, Press, RaportCSR.pl, Raport ESG, Super Biznes, Tygodnik Spraw Obywatelskich, Wprost, Wyborcza.biz, FXMAG.

IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, który odbędzie się 29 stycznia 2025 r. w Warszawie, to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Głównymi organizatorami są: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG. Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach.

