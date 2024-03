Zondacrypto wyrusza na Tour de Pologne

Tour de Pologne to jedno z kluczowych wydarzeń kolarskich na świecie. Wydarzenie należące do prestiżowego cyklu zawodów UCI World Tour systematycznie przyciąga ogromną uwagę międzynarodowej publiczności. Co roku miliony widzów przyglądają się wyścigowi nie tylko w telewizji, ale również na żywo.– Cieszę się, że zondacrypto będzie częścią tegorocznej edycji Tour de Pologne. Choć na pierwszy rzut oka zawody kolarskie i świat zaawansowanych technologii wydają się sobie odległe, to mają jednak ze sobą wiele wspólnego. Szybkość reakcji, wytrzymałość oraz sztuka precyzji są kluczowe w obu tych obszarach. W każdej z tych dziedzin bardzo ważne jest również dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków oraz wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologicznych. Globalna, uznana giełda z polskimi korzeniami oraz najwyższej klasy zawody kolarskie rozpoznawalne na całym świecie – to połączenie idealne! – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.- Nie ukrywam, że od dziecka jestem fanem wyścigów kolarskich. Razem z milionami Polaków co roku śledzę zmagania sportowców biorących udział w Tour de Pologne. Wśród naszych pracowników nie brakuje fanów kolarstwa, który sami chętnie wyruszają w dłuższe trasy rowerem. Sponsoring najbardziej prestiżowej kolarskiej imprezy w Polsce to dla nas naturalne, świetne uzupełnienie zaangażowania naszej firmy w sport, a przy okazji możliwość pokazania, że świat kryptowalut wcale nie jest taki odległy od świata rzeczywistego – dodał Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

To kolejne sportowe partnerstwo giełdy zondacrypto, która jest już sponsorem klubów piłkarskich Juventus F.C. oraz Raków Częstochowa, a także oficjalną giełdą kryptowalut turyńskiego klubu. Dotychczasowe współprace na tym polu okazały się dużym sukcesem, przyciągającym zarówno polskich, jak i zagranicznych kibiców. Innowacyjne rozwiązania, takie jak dokonywanie płatności za bilety i karnety na mecze za pomocą kryptowalut, są również okazją do edukowania uczestników rynku, którzy poznają w ten sposób możliwości związane ze światem kryptoaktywów.81. edycja Tour de Pologne rozpocznie się w sierpniu. Wyścig będzie pilotowany przez samochód z logotypem giełdy zondacrypto, która odpowiada również za stworzenie strefy dla mediów na wydarzeniu.

