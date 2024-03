i Autor: Shutterstock; Andrew Harnik/AP

Kryptowaluty

Rząd Tusk zablokuje konta Polaków z kryptowalutami? Można tego uniknąć

Projekt ustawy dotyczący kryptoaktywów wywołał zamieszanie wśród inwestorów, zgodnie z raportem opublikowanym przez portal Business Insider. Według zaproponowanych przepisów, szef Komisji Nadzoru Finansowego lub jego zastępca będzie uprawniony do zablokowania rachunków kryptowalutowych oraz bankowych na okres 96 godzin, z możliwością przedłużenia blokady przez prokuraturę nawet do sześciu miesięcy. Ekspertów niepokoi niejasność przesłanek uprawniających do blokady, chociaż istnieje możliwość uniknięcia takiej sytuacji.